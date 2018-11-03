Erzincan'da gıda zehirlenmesi şüphesi

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvuran 9 işçi, tedavi altına alındı.
Erzincan TEDAŞ Eğitim Merkezi'nde Elektrik Kuvvetli Akım Çalışma (EKAT) eğitimine gelen 9 işçi, kentteki bir restoranda yemek yedikten sonra yüksek ateş, mide bulantısı, baş dönmesi ve kusma şikayetleriyle 112 Acil Sağlık ekiplerinden yardım istedi.
Ambulanslarla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Ahmet Karaaslan, Celal Boncuk, Ferhat Demirer, Müslüm Ogur, Mehmet Kahraman, Erdinç Günhan, Cebrail Dökmen, Yıldırım Akalp ve Mesut Yılmaz, burada tedavi altına alındı.
Hastanenin acil servisinde müdahale edilen işçiler, tedavilerinin ardından taburcu edildi.
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