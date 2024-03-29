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  4. Erzurum canlı yerel seçim sonuçları! Erzurum seçim sonuçları öncesi AK Parti adayı Mehmet Sekmen mi, CHP adayı Atlıhan Atila mı, İYİ Parti adayı Fatma Canan Uçar mı kazanacak?

Erzurum canlı yerel seçim sonuçları! Erzurum seçim sonuçları öncesi AK Parti adayı Mehmet Sekmen mi, CHP adayı Atlıhan Atila mı, İYİ Parti adayı Fatma Canan Uçar mı kazanacak?

29.03.2024 12:26
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31 Mart yerel seçimleri ile birlikte Türkiye bir yıl sonra yeniden sandık başına gidiyor. Yerel seçim sonuçları öncesinde heyecanlı bekleyiş sürerken AK Parti’nin kalesi olarak bilinen Erzurum’da da başkanlık yarışı son ana kadar sürdü. Erzurum’da mevcut belediye başkanı Mehmet Sekmen mi İYİ Parti adayı Fatma Canan Uçar mı, CHP’nin adayı Atlıhan Atila mı kazanacak?

Erzurum canlı yerel seçim sonuçları! Erzurum seçim sonuçları öncesi AK Parti adayı Mehmet Sekmen mi, CHP adayı Atlıhan Atila mı, İYİ Parti adayı Fatma Canan Uçar mı kazanacak?

Erzurum seçim sonuçlarıyla ilgili tüm detayları, anlık oy oranlarını Mynet üzerinden takip edebilirsiniz. AK Parti’nin kalesi olarak bilinen Erzurum’da, 14 Mayıs seçimlerinde de, 28 Mayıs seçimlerinde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan aldığı oy oranı ile açık ara önde çıkmıştı. 31 Mart yerel seçimlerinde de Erzurum seçim sonuçları yakından takip edilecek.

ERZURUM SEÇİM SONUÇLARINI MYNET'TEN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

AK Parti, Erzurum’da 2019 seçimlerini yüzde 62,8 oy oranı ile açık ara kazanan mevcut başkan Mehmet Sekmen ile yola devam etme kararı almıştı. 2019 seçimlerinde AK Parti’nin ardından yüzde 25,45 oy olarak kentte ikinci parti ise İYİ Parti olmuştu. İYİ Parti bu seçimde Erzurum’da aday olarak Fatma Canan Uçar’ı gösterdi. CHP’nin adayı ise Atlıhan Atila oldu.

YENİDEN REFAH PARTİSİ ADAY GÖSTEREMEMİŞTİ

Yeniden Refah Partisi ise Erzurum’da aday gösteremedi. Yeniden Refah Partisi Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan adayı Sadık Çat’ın, İl Seçim Kurulu’nca geç kalındığı gerekçesiyle reddedilen başvurusuna Yüksek Seçim Kurulu da onay vermemişti.

Erzurum’da DEM Parti'nin adayı Gülderen Varli, Saadet Partisi’nin adayı Faik Çalık, Zafer Partisi’nin adayı ise Fatih Aygün.Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

Yerel Seçim 2024


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