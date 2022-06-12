Erzurum'da paniğe yol açan olay! Çok sayıda insan kemiği bulundu

Erzurum Yakutiye'de insan kemikleri bulundu. İhbar üzerine ekipler, bir bahçede su patlağı nedeniyle yapılan çalışma esnasında rastlanan insan kemiklerini inceleme altına alırken kemiklerin akıbeti paniğe neden oldu.

İNSAN KEMİKLERİ BULUNDU

Edinilen bilgiye göre, İstasyon binasının bulunduğu bölgede idari bina bahçesinde su patlağı nedeniyle yapılan çalışma esnasında insan kemiklerine rastlandı. İstasyon görevlilerin durumu polis ekiplerine bildirmesinin ardından bölgeye gelen ekipleri arazide inceleme yaptı. Toprağın 10 santimetre altından ortaya çıkan insan kemikleri olay yeri inceleme ekiplerince alınarak incelenmek üzere Kriminal merkezine götürdü.

Su patlağı nedeniyle bölgede yapılan çalışmaya ara verilirken bulunan kemiklerin akıbeti endişeye neden oldu.

Kaynak: İHA

