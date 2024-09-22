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  4. Erzurum'da üniversite kaydı kabusa dönüştü! Anne ve baba öldü, sadece genç kız kurtuldu

Erzurum'da üniversite kaydı kabusa dönüştü! Anne ve baba öldü, sadece genç kız kurtuldu

22.09.2024 21:03
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Erzurum'da bir araç, sulama kanalına uçup ters döndü. Olayda araçta bulunan anne ve baba hayatını kaybetti. Kendi imkanlarıyla yüzerek kurtulan genç kız ise olay yerine 1 km uzaklıkta bulundu. Zonguldak'ta yaşayan ailenin üniversite kazanan kızlarının kaydını yaptırmak için yola çıktıkları öğrenildi.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Aziziye ilçesinin kırsal Çiğdemli Mahallesi yol ayrımında meydana geldi. Mustafa Anataca’nın kontrolünü yitirdiği otomobil, kanalına uçup, ters döndü. Yoldan geçenler otomobili fark edip, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak haber verdi. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmada, otomobildeki Mustafa Anataca ile eşi Birsen Anataca’nın cansız bedenlerine ulaşıldı.

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YÜZEREK KURTULDU

Kendi imkanlarıyla yüzerek kurtulan çiftin kızları Dilay Anataca ise kaza yerine yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta bulundu. Ambulansla hastaneye kaldırılan Dilay Anataca’nın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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ÜNİVERSİTE KAYDI İÇİN YOLA ÇIKMIŞLAR

Bu arada Zonguldak’ta yaşayan Anataca ailesinin Atatürk Üniversitesi’ni kazanan kızları Dilay’ın kaydını yaptırmak için yola çıktıkları belirlendi.

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Kaynak: DHA-İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Erzurum
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