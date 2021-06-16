Erzurum'daki cinayette yeni gelişme! Eski eşi ve iki kızını acımasızca öldürmüştü

Olay, geçen yıl 6 Aralık'ta, merkez Yakutiye ilçesi Kurtuluş Mahallesi, Fabrika Önü Sokak, Özbağ 3 Sitesi'nde meydana geldi. Raci Arslan ile evinde kaldığı boşandığı Gülçin Karabiyik arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Raci Arslan, tabanca ile önce Gülçin Karabiyik'ı, ardından da kızları Burçin ve Cansu Arslan'ı öldürdü. Olayın ardından kaçan Raci Arslan, Mahallebaşı semtinde polisler tarafından sağ el ve karın boşluğundan vurularak yakalandı. Raci Arslan, gelen ambulansla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi süreci tamamlanan Arslan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. İDDİANAME HAZIRLANDI Raci Arslan hakkında yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. Erzurum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede Raci Arslan'ın eski eşini öldürmekten müebbet, kızları Burçin ve Cansu Arslan'ı öldürmekten ise 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. 6136 sayılı yasaya muhalefet suçundan da 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

OĞULLARI, OLAYI ANLATTI İddianamede, çiftin hayatta kalan çocuklarının ifadelerine yer verildi. Ferdi (15) ve Emrecan Arslan (17) ilk ifadelerinde ekmek almak için markete gittiklerini, bu nedenle olayı görmediklerini anlattı. Dayılarına teslim edilen iki kardeş, yakınlarına ikinci kez ifade vermek istediklerini söyledi. Çocuk Şube Müdürlüğü'nde avukat huzurunda ifade veren kardeşler, babalarının olaydan bir gün önce akşam saatlerinde evde televizyon izlemek istediğini, ancak annelerinin kumandayı vermediğini belirtti. Çıkan tartışmada babalarının annelerine birkaç tokat attığını aktaran iki kardeş sabah uyanınca hep birlikte kahvaltı ettiklerini, ama babalarının katılmadığını ifade etti. Öğleye doğru babalarının annelerine evi temizlemesini istediğini, annelerinin ise, “Temizlemiyorum bu evi, zaten çıkacağım bu evden" cevabını verdiğini, babalarının da “Benim eşyaları bırakın gidin" diye karşılık verdiği, iddianamede yer aldı. "YATAK ODASININ KAPISINI KIRARAK İÇERİ GİRDİ" Ferdi-Emrecan kardeşler, eşyaları toplamaya başlayan annelerine ablalarıyla birlikte yardım etmeye başladıkları, bunun üzerine babasının “Hepinizi öldürürüm" demesi üzerine anne ve büyük ablaları Burçin'in kaçarak girdikleri salonun kapısını kilitlediklerini söyledi. Kardeşler olay anını şöyle anlattı: