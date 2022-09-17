Erzurum depreminin ardından Prof. Dr. Naci Görür'den korkutan uyarı! "Eli kulağında"

Türkiye bir kez daha deprem endişesi yaşıyor! Dün akşam saatlerinde meydana gelen depremle ilgili Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda olası yeni bir depreme karşı uyardı.

4.9'LUK DEPREM TEDİRGİN ETTİ

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, dün Erzurum'un Çat ilçesinde saat 23.30'da 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin 6.99 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirilirken Bingöl, Muş, Diyarbakır ve Erzincan gibi illerden de hissedildiği öğrenildi.

"7'NİN ÜZERİNDE DEPREM BEKLİYORUZ"

Prof. Dr. Naci Görür, dün akşamki depremin üzerine Yedisu kesiminde 7'nin üzerinde deprem beklediklerini ve depremin eli kulağında olduğunu ifade etti.

Görür, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Elmalı-Yedisu /Bingöl’de 4,9 deprem oldu. Bu deprem KAF’ın Yedisu kesimi üzeride. Biliyorsunuz ben dahil tüm yerbilimciler bu kesimde 7’nin üzerinde deprem bekliyoruz. Burada son büyük deprem 1766 yılında. Geçen zaman düşünülürse beklenen depremin eli kulağında demektir. Sevgiyle"

Elmalı-Yedisu /Bingöl’de 4,9 deprem oldu. Bu deprem KAF’ın Yedisu kesimi üzeride. Biliyorsunuz ben dahil tüm yerbilimciler bu kesimde 7’nin üzerinde deprem bekliyoruz. Burada son büyük deprem 1766 yılında. Geçen zaman düşünülürse beklenen depremin eli kulağında demektir. Sevgiyle pic.twitter.com/8YZolcC3wZ — Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) September 17, 2022



