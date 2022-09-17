HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Erzurum depreminin ardından Prof. Dr. Naci Görür'den korkutan uyarı! "Eli kulağında"

Erzurum depreminin ardından Prof. Dr. Naci Görür'den korkutan uyarı! "Eli kulağında"

17.09.2022 11:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dün akşam Erzurum'un Çat ilçesinde meydana gelen ve Bingöl, Muş, Erzincan, Diyarbakır gibi illerden de hissedilen 4.9 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede bir kez daha tedirginlik yaşandı. Prof. Dr. Naci Görür ise korkutan bir uyarıda bulundu. Görür'e göre, KAF'ın Yedisu kesimi üzerinde "depremin eli kulağında."

Erzurum depreminin ardından Prof. Dr. Naci Görür'den korkutan uyarı! "Eli kulağında"

Türkiye bir kez daha deprem endişesi yaşıyor! Dün akşam saatlerinde meydana gelen depremle ilgili Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda olası yeni bir depreme karşı uyardı.

Son dakika: Prof. Dr. Naci Görür'den korkutan açıklama Son dakika: Prof. Dr. Naci Görür'den korkutan açıklama "10 kat fazla" diyerek duyurdu

4.9'LUK DEPREM TEDİRGİN ETTİ

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, dün Erzurum'un Çat ilçesinde saat 23.30'da 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin 6.99 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirilirken Bingöl, Muş, Diyarbakır ve Erzincan gibi illerden de hissedildiği öğrenildi.

33

"7'NİN ÜZERİNDE DEPREM BEKLİYORUZ"

Prof. Dr. Naci Görür, dün akşamki depremin üzerine Yedisu kesiminde 7'nin üzerinde deprem beklediklerini ve depremin eli kulağında olduğunu ifade etti.

asdf

Görür, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Elmalı-Yedisu /Bingöl’de 4,9 deprem oldu. Bu deprem KAF’ın Yedisu kesimi üzeride. Biliyorsunuz ben dahil tüm yerbilimciler bu kesimde 7’nin üzerinde deprem bekliyoruz. Burada son büyük deprem 1766 yılında. Geçen zaman düşünülürse beklenen depremin eli kulağında demektir. Sevgiyle"


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uyarılara aldırmadı, çevredeki araçlara çarparak kaçtıUyarılara aldırmadı, çevredeki araçlara çarparak kaçtı
Sıcak severler üzülecek: 2023'e kadar vedalaşınSıcak severler üzülecek: 2023'e kadar vedalaşın
Putin sonunda bunu da yaptı! Resmen çıktılar...Putin sonunda bunu da yaptı! Resmen çıktılar...
Anahtar Kelimeler:
deprem
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Geceyi gündüze çevirdi! 30 milyon liralık balyalar alev alev yandı

Geceyi gündüze çevirdi! 30 milyon liralık balyalar alev alev yandı

Kürt seçmene ‘Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu? diye soruldu…

Kürt seçmene ‘Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu? diye soruldu…

Akaryakıt fiyatlarında sürpriz gelişme! Büyük indirim geliyor

Akaryakıt fiyatlarında sürpriz gelişme! Büyük indirim geliyor

Ekran başındakileri çıldırtan Türkçe imla sorusu! 200 bin TL değerindeki soru şaşırttı

Ekran başındakileri çıldırtan Türkçe imla sorusu! 200 bin TL değerindeki soru şaşırttı

'Müdür WC' sosyal medyada gündem olmuştu! MEB'den flaş talimat

'Müdür WC' sosyal medyada gündem olmuştu! MEB'den flaş talimat

Yangın haberine gittiler, polisin saldırısına uğradılar!

Yangın haberine gittiler, polisin saldırısına uğradılar!

İlginizi Çekebilir

Vücudunu not kağıtlarıyla kapladı! Takipçilerine mesaj verdi

Vücudunu not kağıtlarıyla kapladı! Takipçilerine mesaj verdi

Cesediyle yemek yaptı! İfadesi kan dondurdu

Cesediyle yemek yaptı! İfadesi kan dondurdu

Ünlü isimler bu ürünleri kullanıyor! Saç sakal bakım rutininize mutlaka eklemelisiniz

Ünlü isimler bu ürünleri kullanıyor! Saç sakal bakım rutininize mutlaka eklemelisiniz

Futbol maçına vücut boyasıyla katıldılar! Aslında 'üstsüzlerdi'

Futbol maçına vücut boyasıyla katıldılar! Aslında 'üstsüzlerdi'

Görenler gözlerine inanamadı! Ülke bu hayvanı konuşuyor

Görenler gözlerine inanamadı! Ülke bu hayvanı konuşuyor

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.