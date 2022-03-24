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Erzurum, Kars, Gümüşhane'de okullar tatil mi? 24 Mart Erzurum, Kars, Gümüşhane'de okullar tatil mi edildi?

24.03.2022 01:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olumsuz hava koşulları ulaşım, eğitim ve iş hayatında sorunları beraberinde geliyor. Son dönemlerde etkili olan kar yağışı, okulların peş peşe tatil edilmesine neden oldu. Olumsuz hava koşulları nedeniyle Bitlis ve Muş'ta okullar tatil oldu. Erzurum, Kars ve Gümüşhane'de yaşayanların gözleri Erzurum, Kars ve Gümüşhane valiliklerine çevrildi. Peki Erzurum, Kars, Gümüşhane'de okullar tatil mi?

Erzurum, Kars, Gümüşhane'de okullar tatil mi? 24 Mart Erzurum, Kars, Gümüşhane'de okullar tatil mi edildi?

Erzurum, Kars ve Gümüşhane'de olumsuz hava koşulları etkisini gösterdi. Bahsi geçen şehirlerde okulların tatil olup olmayacağı merak edilirken konuya ilişkin açıklama Erzurum, Kars ve Gümüşhane valiliklerinden geldi. Peki Erzurum, Kars, Gümüşhane'de okullar tatil mi? İşte merak edilenler...

ERZURUM'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Erzurum’un Yakutiye, Palandöken ve Aziziye ilçelerine okullar tatil edildi. Erzurum Valiliği şu açıklamada bulundu: “Olumsuz hava koşulları nedeniyle 24.03.2022 Perşembe günü Yakutiye, Palandöken ve Aziziye ilçelerimizde kamu ve özel okulların tamamında eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır.”

KARS'TA OKULLAR TATİL Mİ?

Kars'ta elverişsiz hava koşulları nedeniyle il merkezi ve 2 ilçedeki okullar tatil edildi. Yoğun kar ve tipi nedeniyle Kars merkez ile Sarıkamış ve Digor ilçelerinde tüm okullar 24 Mart Perşembe günü tatil edildi. Ayrıca kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de bugün idari izinli sayılacak.

GÜMÜŞHANE'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Gümüşhane'de kar yağışı nedeniyle 2 ilçede okullar tatil edildi, 4 ilçede taşımalı eğitime ara verildi. Valilik tarafından yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı, kuvvetli buzlanma ve don olayının olumsuz etkileri göz önünde bulundurularak, Torul ve Kürtün ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm kademelerdeki eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin bugün tatil edildiği bildirildi. Merkez, Kelkit, Şiran ve Köse ilçelerinde de taşımalı eğitime ara verilmesinin kararlaştırıldığı ifade edilen açıklamada, Torul ve Kürtün ilçelerinde engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı duyuruldu.

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Erzurum Kars
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