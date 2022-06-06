Erzurum ve Van'da deprem mi oldu? 6 Haziran Pazartesi nerede deprem oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi!

Önceki günlerde Balıkesir'de gece yarısı hissedilen sarsıntı bölgedeki vatandaşları korkutmuştu. AFAD tarafından Balıkesir’de saat 01.13’te merkez üssü Karesi ilçesinde bir deprem meydana geldiği açıklanmıştı. 6 Haziran sabahında ise Erzurum ve Van'da küçük şiddetlerde sallantılar meydana geldi. Peki 6 Haziran 2022 Cumartesi nerede deprem oldu?

6 HAZİRAN NEREDE DEPREM OLDU?

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre bugün Ardahan merkezde 2.1 şiddetinde, Van Ercis'te 2.0 şiddetinde, Ege Denizi'nde 2.2 şiddetinde, Erzurum Karayazi'de 2.2 şiddetinde depremler meydana geldi.

Ardahan saat 06:16:32 sularında, Van 05:37:47 sularında, Ege Denizi 02:49:06 ve Erzurum ise 00:50:01 sularında sallantı yaşadı.

Geçtiğimiz günlerde sabah saatlerinde Türkiye’de art arda meydana gelen depremler vatandaşları tedirgin etmişti. Balıkesir’de saat 01.13’te merkez üssü Karesi ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem gerçekleşmişti. Bu depremden bir süre sonra ise saat 01.58’de yine Balıkesir’in Karasi ilçesinde 4.7 büyüklüğünde yeni bir deprem daha gerçekleşmişti. Sallantı ise İstanbul, Bursa, Kocaeli ve Sakarya illerinde de hissedilmişti.

AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ!



