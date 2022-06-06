HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Erzurum ve Van'da deprem mi oldu? 6 Haziran Pazartesi nerede deprem oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi!

Erzurum ve Van'da deprem mi oldu? 6 Haziran Pazartesi nerede deprem oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi!

06.06.2022 07:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum ve Van gibi illerde hissedilen sallantılar vatandaşları tedirgin etti. Açıklanan verilere göre Erzurum'da ve Van'da sabah saatlerinde küçük şiddetli 2 deprem meydana geldi. Önceki günlerde ise Balıkesir'de arka arkaya gelen depremler halkı endişelendirmişti. Peki 6 Haziran Pazartesi nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi!

Erzurum ve Van'da deprem mi oldu? 6 Haziran Pazartesi nerede deprem oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi!

Önceki günlerde Balıkesir'de gece yarısı hissedilen sarsıntı bölgedeki vatandaşları korkutmuştu. AFAD tarafından Balıkesir’de saat 01.13’te merkez üssü Karesi ilçesinde bir deprem meydana geldiği açıklanmıştı. 6 Haziran sabahında ise Erzurum ve Van'da küçük şiddetlerde sallantılar meydana geldi. Peki 6 Haziran 2022 Cumartesi nerede deprem oldu?

6 HAZİRAN NEREDE DEPREM OLDU?

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre bugün Ardahan merkezde 2.1 şiddetinde, Van Ercis'te 2.0 şiddetinde, Ege Denizi'nde 2.2 şiddetinde, Erzurum Karayazi'de 2.2 şiddetinde depremler meydana geldi.

Ardahan saat 06:16:32 sularında, Van 05:37:47 sularında, Ege Denizi 02:49:06 ve Erzurum ise 00:50:01 sularında sallantı yaşadı.

Geçtiğimiz günlerde sabah saatlerinde Türkiye’de art arda meydana gelen depremler vatandaşları tedirgin etmişti. Balıkesir’de saat 01.13’te merkez üssü Karesi ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem gerçekleşmişti. Bu depremden bir süre sonra ise saat 01.58’de yine Balıkesir’in Karasi ilçesinde 4.7 büyüklüğünde yeni bir deprem daha gerçekleşmişti. Sallantı ise İstanbul, Bursa, Kocaeli ve Sakarya illerinde de hissedilmişti.

AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ!

afad111

kandilli22


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
4 Haziran Cumartesi nerede deprem oldu?4 Haziran Cumartesi nerede deprem oldu?
Düzensiz göçmen sanılarak gözaltına alındı! Bakın kim çıktı... Haberlere konu olmuşDüzensiz göçmen sanılarak gözaltına alındı! Bakın kim çıktı... Haberlere konu olmuş
Apartta asılı halde ölü bulundu! Erkek arkadaşı...Apartta asılı halde ölü bulundu! Erkek arkadaşı...
Anahtar Kelimeler:
deprem kandilli rasathanesi Erzurum Van

En Çok Okunan Haberler

Emekliler bu haberi bekliyordu! Kurban Bayramı ikramiyesinin ne kadar yatacağı belli oldu

Emekliler bu haberi bekliyordu! Kurban Bayramı ikramiyesinin ne kadar yatacağı belli oldu

Lavrov'a üç ülkeden hava sahası engeli!

Lavrov'a üç ülkeden hava sahası engeli!

Davayı kaybetti! Net varlığı bakın ne kadar

Davayı kaybetti! Net varlığı bakın ne kadar

Düzensiz göçmen sanılarak gözaltına alındı! Bakın kim çıktı... Haberlere konu olmuş

Düzensiz göçmen sanılarak gözaltına alındı! Bakın kim çıktı... Haberlere konu olmuş

25 Nisan'dan bu yana kayıptı! İtiraf geldi...

25 Nisan'dan bu yana kayıptı! İtiraf geldi...

Düğün salonunda can pazarı! "Bir anda geldi ve..."

Düğün salonunda can pazarı! "Bir anda geldi ve..."

İlginizi Çekebilir

Skandal harekete tepki! "Son bir ay herkes..."

Skandal harekete tepki! "Son bir ay herkes..."

Sadece göğüs ucunu kapadı! "Yatak odası..."

Sadece göğüs ucunu kapadı! "Yatak odası..."

Balmain'in 12.000 TL'ye sattığı terliğe alternatif modeller

Balmain'in 12.000 TL'ye sattığı terliğe alternatif modeller

'Midemi bulandırdı' demişti! Evlendiler

'Midemi bulandırdı' demişti! Evlendiler

Çevredekiler ne olduğunu anlamadı! Bir anda yıkıldı

Çevredekiler ne olduğunu anlamadı! Bir anda yıkıldı

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.