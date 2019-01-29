Bugünkü özgürlüğün onlara borçlu olunduğunu aktaran Özhaseki, "Böyle bir millete hiç kimse esareti yaşatamaz. Zaten bizim milletimizin özelliği de bu. Tüm dünya tarihçileri yazar bunu, asla esaret kabul etmeyen tek milletiz. Ölürüz, şehit oluruz, gazi oluruz, gözümüz, kulağımız, bacağımız olmaz ama asla vatansız olmayız, asla esareti kabul etmeyiz." şeklinde konuştu.

15 Temmuz Gazisi Mehmet Arif Arslan'ın Kura'n-ı Kerim tilaveti ile başlayan etkinlikte konuşan Özhaseki, 15 Temmuz gecesi, gerçek yüzleri ortaya çıkan FETÖ'nün 250 kişiyi şehit etmesi gerçeğiyle karşı karşıya kalındığını hatırlatarak, o gün bütün milletin ayağa kalkıp, tanklara göğüslerini siper ettiğini bildirdi.

Özhaseki, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin ile Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı tarafından Altındağ Kültür Sarayı'nda düzenlenen etkinlikte, şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi.

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, "Tüm dünya tarihçileri yazar bunu, asla esaret kabul etmeyen tek milletiz. Ölürüz, şehit oluruz, gazi oluruz, gözümüz, kulağımız, bacağımız olmaz ama asla vatansız olmayız, asla esareti kabul etmeyiz." dedi.

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantılarının kravatlı gezdiğine işaret eden Özhaseki, şöyle konuştu:

"Onların sözcülüğünü yapanlar, onları legal göstermeye çalışanlar da var ne yazık ki. Onlarla gizli kapaklı pazarlıklar ederek, belediyeler üzerinden oyun oynayanlar da var ne yazık ki. İstanbul'da 'Acaba şurada Kürt nüfus biraz yoğunluklu, PKK'lılardan bir tanesinin siyasi uzantısını aday koyarsak, ittifak yaparsak, bize oy çok verirler bunlar' diyerek, pazarlık yapanlar da var. Güya bunu millet anlamayacak, görmeyecek zannediyorlar. Gece yarısı otellerde buluşuyorlar, dışarı basına yansıyınca da yarım ağız 'Ne yapalım, görüştük, onlar da demokratik örgüt' demeye başlıyorlar. Bu oyunların hepsinin farkındayız."

Özhaseki, Cumhur İttifakı'na da değinerek, dertlerinin yerli, milli ve bu milletin değerlerine bağlı kişilerin görev almasını sağlamak olduğunu söyledi.

- "Millet gözbebeğimiz"

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin de "Her bir şehidimiz, gazilik mertebesine ulaşmış her bir kardeşimiz, devlet ve millet olarak bizim göz bebeğimizdir." ifadesini kullandı.