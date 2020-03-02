HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Esed rejimine bağlı askerler, ambulansları kalkan yaptı

Esed rejimine bağlı askerler, ambulansları kalkan yaptı

DÜNYA HABERLERİ  | 02.03.2020 13:33 | Son Güncelleme

Beşşar Esed rejimi ordusunun özel kuvvetlerinin, ülkenin güneyindeki Dera ilinden, sivil ambulansları kalkan yaptığı görüntüler sosyal medyada yayılırken, askerlerin İdlib'e intikal etmek için yola çıktığı iddia ediliyor.

Esed rejimi taraftarlarının sosyal medya hesaplarından sabah saatlerinde paylaşılan görüntülerde, rejimin özel kuvvetlerine bağlı askerlerin kamuflaj içerisinde sivil ambulansta intikal ederken öz çekim yaptıkları görüldü.

Dera'da olduklarını söyleyen askerlerin İdlib'e intikal ettikleri iddia edildi.

Askerlerin, "Bu sabah zafer sabahı olacak. Esad'ın adamlarıyız." sloganları attıkları duyuldu.

Görüntülerin devamında, sivil ambulansın yanı sıra çok sayıda sivil minibüsün de askerlerin intikali için kullanıldığı dikkati çekti.

İDLİB'DE SON DURUM

Beşşar Esed rejimi ve destekçileri, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde Mayıs 2019'dan bu yana Astana ve Soçi anlaşmalarını hiçe sayarak ilerliyor. Rejim ve destekçileri bu tarihten itibaren İdlib'in bazı büyük ilçelerinin yanı sıra, güneyi ve güneydoğusu, Hama'nın kuzey ve doğu kırsalı ile Halep'in güney ve batı kırsalında çok sayıda yerleşimi yoğun topçu ve hava saldırıları neticesinde ele geçirdi. 17 Eylül 2018'deki Soçi mutabakatından bu yana rejim ve destekçilerinin İdlib'e saldırılarında 1800'den fazla sivil can verirken, Ocak 2019'dan bu yana göç edenlerin sayısı 1 milyon 942 bine ulaştı. İdlib'deki ılımlı muhalifler, bir süredir rejimin ele geçirdiği bölgeleri geri almak için operasyonlarını sürdürüyor.

(AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Saunada görülmemiş olay! 'Tek kelimeyle utanç vericiydi' Saunada görülmemiş olay! 'Tek kelimeyle utanç vericiydi'
Rusya'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyaretine ilişkin açıklamaRusya'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyaretine ilişkin açıklama
Dikkat! Saat 5 ile 10 arasında dışarıda duruyorsanız...Dikkat! Saat 5 ile 10 arasında dışarıda duruyorsanız...
Anahtar Kelimeler:
bahar kalkanı harekatı Esed rejimi askerleri Sivil Ambulans

En Çok Okunan Haberler

Adil Gür'den Rus kadınlarıyla ilgili tepki çeken sözler!

Adil Gür'den Rus kadınlarıyla ilgili tepki çeken sözler!

Ağrı'da roketli saldırı!

Ağrı'da roketli saldırı!

Putin: Kimse ile savaşa hazırlanmıyoruz

Putin: Kimse ile savaşa hazırlanmıyoruz

Koronavirüs atmosferi temizledi! NASA'dan çarpıcı grafik

Koronavirüs atmosferi temizledi! NASA'dan çarpıcı grafik

Ronaldo geldi, Real Madrid kazandı

Ronaldo geldi, Real Madrid kazandı

Survivor'da iki yarışmacı diskalifiye oldu!

Survivor'da iki yarışmacı diskalifiye oldu!

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

'Nijerya'daki ilk Koronavirüs vakası İstanbul'a uğradı'

'Nijerya'daki ilk Koronavirüs vakası İstanbul'a uğradı'

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

İran'dan korkutan haber!

İran'dan korkutan haber!

Trump'ın elindeki koronavirüs kağıdında Türkiye detayı

Trump'ın elindeki koronavirüs kağıdında Türkiye detayı

Diğer Haberler
Avustralya Sydney'de veterinerler dev pitonun midesinden plaj havlusu çıkardı

Gören hayerete düştü! Dev pitonun midesinden çıkarıldı

Son dakika haberi! BM Suriye Araştırma Komisyonu Raporu: Rusya savaş suçu işledi

BM Suriye Araştırma Komisyonu Raporu: Rusya savaş suçu işledi

Almanya'da koronavirüs korkusu... İçişleri Bakanı Seehofer, Merkel'in elini sıkmadı

Almanya'da koronavirüs korkusu... Bakan, Merkel'in elini sıkmadı

Rusya'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyaretine ilişkin açıklama

Rusya'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyaretine ilişkin açıklama

Rusya'da ilginç olay! Rüşvet operasyonunda kanıtları yemeye çalıştı

Rusya'da ilginç olay! Kanıtları yemeye çalıştı

Son dakika: İran'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 66'ya yükseldi

İran'da tablo giderek kötüleşiyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.