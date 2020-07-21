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Esenler'de dehşet anları! Bomba gibi patladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2020 10:52 | Son Güncelleme

Esenler’de Havaalanı Mahallesi bulunan 10 katlı bir binanın 6’ncı katında bulunan dairenin kliması bomba gibi patladı. Alev topunun çıktığı patlama sesi birçok mahalleden duyulurken patlama anında dairede kimsenin olmaması, büyük bir facianın önüne geçti.

Olay, dün öğlen saatlerinde Esenler’de Havaalanı Mahallesi'nde bulunan 10 katlı bir binanın 6’ncı katındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre dairede bulunan klimada önce yangın çıktı. Bir süre yanan klima daha sonra adeta bomba gibi patladı. Patlama sesi ilçede bulunan birçok mahalleden duyuldu.

FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ

Patlamayı gören vatandaşlar olayı hemen polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Polis ve zabıta gerekli önlemleri alırken itfaiye ekipleri de yangını büyümeden söndürdü. Büyük bir gürültü ile meydana gelen patlama anında dairede kimsenin olmaması, büyük bir facianın önüne geçti. Patlama sonrası dairede maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: İHA


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