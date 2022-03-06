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  4. Esenler'de korkutan yangın! Çatıyı saran alevler 3 binada hasara yol açtı

Esenler'de korkutan yangın! Çatıyı saran alevler 3 binada hasara yol açtı

06.03.2022 11:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenler'de yangın paniği yaşandı. 5 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın, kısa sürede büyüdü ve 2 binaya daha sıçradı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, yangın nedeniyle 3 binada hasar oluştu.

Esenler'de korkutan yangın! Çatıyı saran alevler 3 binada hasara yol açtı

Esenler'deki korkutan yangın, saat 23.15 sıralarında meydana geldi. Fatih Mahallesi 142 Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın çatı katından alevlerin yükseldiğini gören çevre sakinleri, durumu 112 Acil Servis'e bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

YANGIN 2 BİNAYA DAHA SIÇRADI

Kısa sürede büyüyen alevler, 2 binaya daha sıçradı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen 1 kişiye olay yerinde bulunan sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen vatandaş, tedbiren hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, yangın nedeniyle 3 binada hasar oluştu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. 

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"EVİMİZ YANIYOR HABERİMİZ YOK"

Yaşadığı olayın şaşkınlığını yaşayan bina sakini Şahseddin Demir, "Evimiz yanıyor haberimiz yok. Amcamın oğullarının ki yanınca bizimki de yandı.  Allah razı olsun çabuk geldiler. Yaralı şu an yok. Üç bina yandı. Öbürü tamamen yandı. Bizimkilerde de az hasar var" dedi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
yangın Esenler
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