Esenyurt Şirinler Anaokulu’nda 23 Nisan coşkusu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlanırken İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bulunan Şirinler Anaokulu’nun minik öğrencileri de yaptıkları gösterilerle hayran bıraktı.

Okul Müdürü Nuray Özbek’in kısa bir konuşma yaptığı ve öğretmenlerin tek tek sınıfları ile gösteriler düzenlediği törende veliler de hazır bulundu. Barış Manço’nun şarkısı Kara Sevda, Hayat Bayram Olsa, Vız vız arı, Sev Kardeşim gibi şarkılarla gösteriler düzenleyen minik öğrenciler büyük alkış aldı.

İşte Esenyurt Şirinler Anaokulu’ndaki 23 Nisan coşkusundan renkli görüntüler:



