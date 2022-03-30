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Esenyurt'ta 6 polis memuru tutuklandı! Araca sahte para ve uyuşturucu koymuşlar

30.03.2022 17:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenyurt'ta akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Suriye uyruklu iki kişinin aracına sahte para ve uyuşturucu koydukları belirlenen 6 polis memuru tutuklandı. Olayın aydınlatılması için kurulan özel ekibin yaptığı araştırmada ise araçtaki bir şahsın üzerinden yaklaşık 9 bin dolar ile 34 bin lira para çıktığı, polislerin kayıtlara eksik para geçirdiği öğrenildi. İşte akılalmaz olayın detayları!

Esenyurt'ta 6 polis memuru tutuklandı! Araca sahte para ve uyuşturucu koymuşlar

İddiaya göre, Esenyurt'ta rutin kontrolle sırasında polis ekipleri, içinde Suriye uyruklu Hamud ve Salman isimli iki kişinin bulunduğu bir aracı durdurarak aradı. Arama sırasında araçtaki bir şahsın üzerinden yaklaşık 9 bin dolar ve 34 bin lira para çıktı. Daha sonra yabancı uyruklu iki şahıs, araçta sahte para ve uyuşturucu bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Suriye uyruklu şahıslar bu durumu kabul etmeyerek avukatları aracığıyla savcılığa başvurdu. Şikayet üzerine savcılık polis merkezinden bilgi istedi.

TUTULAN KAYITLARIN SAHTE OLDUĞU BELİRLENDİ

İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş’ın talimatıyla olayı incelemek için özel bir ekip kuruldu. Detaylı ve titiz incelemenin ardından tutulan kayıtların sahte olduğu, ele geçirilen paranın ise eksik olduğunu tespit edildi. Araçta sahte para ve uyuşturucu olmadığı, sahte para ve bir miktar uyuşturucu araca polislerin koyduğu belirlendi. Polislerin 9 bin dolar ve 34 bin lira yerine, 3 bin dolar ve 14 bin 770 lirayı kayıtlara geçirdikleri öğrenildi. 6 polis hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı. Olayı gerçekleştirdiği iddia edilen Burhan A., İlhami Y., Ekrem Y., Emrah A., Mehmet Salih G., Mehmet S. sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

İHA

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polis Esenyurt
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