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  4. Esenyurt'ta akılalmaz olay! 5'e giden kızın babası görünce deliye döndü: İtiraf etti, bahanesi kendini kurtarmaya yetmedi

Esenyurt'ta akılalmaz olay! 5'e giden kızın babası görünce deliye döndü: İtiraf etti, bahanesi kendini kurtarmaya yetmedi

09.01.2024 10:00 | Son Güncelleme:
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İstanbul'da dün sabah saatlerinde yaşanan olay akıllara durgunluk verdi. Sabah okula gitmek isteyen 5. sınıf öğrencisi kız bir kişi tarafından 5 gün boyunca takip edildi. Durumu ailesine anlatan kıza son gün babası da eşlik etti. Baba da takip edildiklerini anlayınca şüphelenin yanına giderek saldırdı. Gözaltına alınan şüpheli ilk ifadesinde işe gittiğini ve kızı sokak köpeklerinden korumak için takip ettiğini söyledi.

Esenyurt'ta akılalmaz olay! 5'e giden kızın babası görünce deliye döndü: İtiraf etti, bahanesi kendini kurtarmaya yetmedi

Esenyurt’ta bir baba kızını günlerdir okula giderken takip ettiğini iddia ettiği adamı yakalayarak darp etti. Şüpheli gözaltına alınırken, "Kızı köpeklerden korumak için takip ettim” dedi.

KÜÇÜK KIZ FARK ETTİ

Olay, dün sabah saatlerinde Esenyurt Pınar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre A.A. isimli şahıs, 5. sınıfa giden bir kız çocuğunu 5 gün boyunca sabahları okula gittiği sırada takip etmeye başladı. Durumu fark eden küçük kız babasına söyleyerek okula onunla beraber gitti.

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BABA GÖRÜNCE DAYANAMADI

Okula doğru kızıyla yürüyen baba çok geçmeden şahsın kendilerini takip ettiğini fark etti. Şahsın yanına giderek vurmaya başlayan adam, bir süre darp ettikten sonra polis ekiplerine ihbar etti. Sokaktaki diğer vatandaşların da yardımıyla şüpheli, ekipler gelene kadar tutuldu.

GÖZALTINA ALINDI

Olay yerine gelen emniyet güçleri şüpheliyi gözaltına alarak karakola götürürken kız çocuğunun ailesi ise şahıstan şikayetçi oldu. Konu ile ilgili A.A. ifadesinde aynı saatte işe gittiğini ve kızı sokak köpeklerinden korumak istediği için eşlik ettiğini belirtti. Şahıs adliyeye sevk edilirken darp edildikten sonraki o anları ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

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Esenyurt ilkokul takip
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