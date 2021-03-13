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Esenyurt'ta genç kadının sır ölümünde yeni gelişme! "Kıtır kıtır kesmezsem insan değilim"

13.03.2021 13:05 | Son Güncelleme:
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Esenyurt'ta genç kadının sır ölümünde yeni gelişme! "Kıtır kıtır kesmezsem insan değilim"

Esenyurt'ta dini nikahlı eşiyle tartıştığı sırada 4'üncü kattan atladığı öne sürülen kadının ailesi cinayet iddiasında bulundu. Aile, olaydan dakikalar önce yaptıkları telefon görüşmelerini kanıt olarak sundu. Görüşmelerde, dini nikahlı eş Kenan Danış'ın "Kıtır kıtır kesmezsem insan değilim" dediği duyuldu.

Süleymaniye Mahallesi 831 Sokak'ta bulunan binanın 4'üncü katında oturan Sevcan Demir, geçtiğimiz salı günü dini nikahlı eşi Kenan Danış ile tartışırken, seslerden rahatsız olan komşular durumu polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, Sevcan Demir'in şikayetçi olmaması üzerine evden ayrıldı. Yaklaşık bir saat sonra Sevcan Demir, 4'üncü kattan apartman boşluğuna düşerek ağır yaralandı. Kadın, yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Kenan Danış suçlamaları reddederken, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

POLİSTEKİ İFADELER

Şüpheli Kenan Danış emniyetteki ifadesinde, "Ben öldürmedim, tartışmaya başlayınca kendini balkondan aşağıya attı" dedi. Sevcan Demir'in babası da ifadesinde, "Kızımla olaydan saatler öncesinde görüntülü konuşuyorduk, sonra birden Kenan telefonu kızımın elinden aldı. Sonrasında 'Senin bu kızını geberteceğim' dedi. Telefon kapandı." diye konuştu. Evde bulunan Sevcan Demir'in, "Oğlum beni affet, seni hak etmedim." yazdığı mektup bulunmuştu. Öte yandan, inceleme sonucu Sevcan Demir'in vücudunda çok sayıda darp ve boğuşma izine rastlandığı öğrenildi.

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OLAY ÖNCESİNE AİT TELEFON GÖRÜŞMESİNİN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Genç kadının ailesi ise olayın cinayet olduğun öne sürdü. 33 yaşındaki Sevcan Demir'in annesi Seyran Tosun ile Kenan Danış arasından olaydan bir süre önce yapılan telefon görüşmelerinin cep telefonu görüntülerinin kanıt olarak sundu.

Görüşmede, tartışma sonrası eve gelen polisle ilgili Kenan Danış'ın, "Polisi sen mi aradın?" şeklinde soru sorduğu anne Tosun'un "Ben aradıysam çocuklarımın ölüsünü öpeyim" diye yanıt verdiği duyuluyor. Bunun üzerine Danış'ın, "Sen o çocuklarını buraya göndermezsen bu çocuğunun ölüsünü öpeceksin. Ne kadar evladın varsa hepsini buraya gönder aynı anda" dediği görüntülere yansıyor. Ardından Danış'ın "Kıtır kıtır kesmezsem insan değilim" dediği duyuluyor. Bu sırada Sevcan Demir'in annesine "Anne kapat telefonu" dediği duyuluyor. Bir başka konuşmada Kenan Danış'ın, kızını telefona isteyen anne Seyran Tosun'a "Öldü öldü başında bekliyorum" dediği duyuluyor. Anne ile Danış arasındaki telefon konuşmalarını Sevcan Demir'in teyzesi Rukiye Tosun'un cep telefonu kamerasına kaydettiği öğrenildi.

(DHA)

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