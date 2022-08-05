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Esenyurt'ta hareketli dakikalar! Sokağın ortasında kendine zarar verdi, polisler ikna etti

05.08.2022 23:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde hareketli dakikalar yaşandı. Uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen bir şahıs sokağın ortasında kendisine zarar verdi. Şahıs, polis ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda ikna edilerek gözaltına alındı.

İstanbul Esenyurt'ta uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Selami Ş. (36) döner bıçağıyla çevreye tehditler savurarak, kendine zarar verdi. Selami Ş. ekiplerin uzun uğraşları sonucunda ikna edilerek gözaltına alındı.

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Olay, saat 21.00 sıralarında Fatih Mahallesinde meydana geldi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Selami Ş. döner bıçağı ve bıçak ile caddeye çıktı. Elindeki döner bıçağı ile çevreye tehditler savuran Selami Ş. kendine de zarar verdi.

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İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, cadde üzerinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Selami Ş. yaklaşık 1 saat süren çalışmanın sonunda ikna edilerek gözaltına alındı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Esenyurt
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