Esenyurt'ta hareketli dakikalar! Sokağın ortasında kendine zarar verdi, polisler ikna etti

İstanbul Esenyurt'ta uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Selami Ş. (36) döner bıçağıyla çevreye tehditler savurarak, kendine zarar verdi. Selami Ş. ekiplerin uzun uğraşları sonucunda ikna edilerek gözaltına alındı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Fatih Mahallesinde meydana geldi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Selami Ş. döner bıçağı ve bıçak ile caddeye çıktı. Elindeki döner bıçağı ile çevreye tehditler savuran Selami Ş. kendine de zarar verdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, cadde üzerinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Selami Ş. yaklaşık 1 saat süren çalışmanın sonunda ikna edilerek gözaltına alındı. (DHA)

