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Esenyurt'ta içki içen kadınlara saldırı: 2 kişi tutuklandı

08.06.2022 17:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenyurt'ta Ayşe T.'nin misafir geldiği sitenin bahçesinde akrabaları ile otururken saldırıya uğraması üzerine gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı. Ayşe T. 3 kişinin kamelyada içki içmek istediği için kendilerine saldırdığın öne sürdü. Polisin yaptığı araştırmada ise taraflar arasında önceki tarihlerde, çocuk meselesi yüzünden tartışma yaşandığı ve husumetli oldukları belirlendi.

Olay, dün akşam saat 21.30 sıralarında Esenyurt Aşık Veysel Mahallesi'nde bulunan bir sitede yaşandı. Ayşe T., misafirliğe geldiği teyzesi ile beraber sitenin kamelyasında otururken yanlarına Zeki A., Cihan A. ve Emrah A. geldi. Akraba oldukları belirtilen 3 kişi tartışma sonrası Ayşe T. ve yanındaki 5 kişiyi darbetti.

İÇKİ TARTIŞMASI

Aldıkları darbeler sonucu Ayşe T. ve yanındakiler yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralananlar ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Ayşe T. ve akrabalarını darbettikleri iddia edilen kişiler ise ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Ayşe T. 3 kişinin kamelyada içki içmek istediği için kendilerine saldırdığın öne sürdü. Ayşe T. olay sonrası çekilen görüntüleri de sosyal medya hesabında paylaştı.

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İKİ KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 kişi adliyeye sevk edildi. Zeki A ve Cihan A. tutuklanırken Emrah A. ise adli kontrol uygulanarak serbest kaldı. Polisin yaptığı araştırmada, taraflar arasında önceki tarihlerde, çocuk meselesi yüzünden tartışma yaşandığı ve husumetli oldukları belirlendi. (DHA)

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Esenyurt
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