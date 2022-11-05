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Esenyurt'ta ilginç olay! Gece yarısı sokağı inletti... 'Ablam ablam deyip yaptı, kocamla aramı açtı'

05.11.2022 09:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenyurt’ta bir kadın gece saatlerinde dolandırıldığını söyleyerek ortalığı ayağa kaldırdı. Dolandırıcı olduğunu iddia ettiği kişinin yaşadığı apartmanın önüne gelerek hakaretler savuran kadın, apartman sakinin uyarısına rağmen bağırmaya devam ederken kadının evinin önünde, ''Bu kadın 'Ablam ablam' deyip beni dolandırdı, kocamla aramı açtı. Cama çıkmıyor, telefonlarıma bakmıyor. Beni içeride duyuyor. İsterse polis gelsin'' ifadelerini kullandı.

Esenyurt'ta ilginç olay! Gece yarısı sokağı inletti... 'Ablam ablam deyip yaptı, kocamla aramı açtı'

Olay, geçtiğimiz perşembe günü gece saatlerinde Esenyurt Pınar Mahallesi 1652 Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre kendisini dolandırdığını söylediği kişinin yaşadığı sokağa gelen kadın, apartmanın önünde bağırmaya başladı. Binaya doğru yüksek sesle hakaret eden kadını duyan apartman sakinlerinden biri pencereye çıktı.

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''KOCAM İLE ARAMI AÇTI''

Kadın, camdan bakan vatandaşa “Yan dairenizde oturan kişi beni dolandırdı. Şimdi de pencereye çıkamıyor ve telefonuma cevap veremiyor” dedikten sonra hakaret etmeye devam etti. Bina sakini, kadına “Geç oldu. İşini yarın halledersin, insanlar yarın işe gidecek” dese de şahıs, “Kocam ile aramı açtı. O beni içeride duyuyor. İsterse polis gelsin” diyerek bağırmaya devam etti. Yaşanan o ilginç anlar, daire sakinin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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(İHA)

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Esenyurt

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