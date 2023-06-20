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Esenyurt'ta korkunç olay! 23. kattan atladı, komşusunun üzerine düştü

20.06.2023 11:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenyurt'ta tüyler ürperten bir intihar olayı yaşandı. Libya uyruklu Taha H.A. (38) oturduğu binanın 23. katındaki balkonundan atlayarak yaşamına son verdi. Bu sırada işe gitmek üzere evinden çıkan komşusu Mehmet Kahraman'ın üzerine düşen Taha H.A. hayatını kaybederken, komşusu ise yaralandı. İşte detaylar...

Esenyurt'ta korkunç olay! 23. kattan atladı, komşusunun üzerine düştü

Tüyler ürperten olay, Gökevler Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. 38 yaşındaki Libya uyruklu Taha H.A., evinin balkonuna çıkarak kendisini boşluğa bıraktı.

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Taha H.A. herşeyden habersiz işe gitmek üzere aynı binadan çıkan Mehmet Kahraman'ın üzerine düşerek yaralanmasına neden oldu. Taha H.A. ise olay yerinde yaşamını yitirdi.

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Yaralanan Mehmet Kahraman ise, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA

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İntihar Esenyurt

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