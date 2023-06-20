Esenyurt'ta korkunç olay! 23. kattan atladı, komşusunun üzerine düştü

Tüyler ürperten olay, Gökevler Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. 38 yaşındaki Libya uyruklu Taha H.A., evinin balkonuna çıkarak kendisini boşluğa bıraktı.

Taha H.A. herşeyden habersiz işe gitmek üzere aynı binadan çıkan Mehmet Kahraman'ın üzerine düşerek yaralanmasına neden oldu. Taha H.A. ise olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yaralanan Mehmet Kahraman ise, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA

