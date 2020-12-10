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Esenyurt'ta minibüste korku dolu anlar! Minibüsçü aynasını kıran kamyoncuyu kovaladı

10.12.2020 11:56 | Son Güncelleme:
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Esenyurt'ta minibüste korku dolu anlar! Minibüsçü aynasını kıran kamyoncuyu kovaladı

Esenyurt'ta minibüs şoförü aynasına çarparak kıran kamyonu yakalamak için uzun süre kovaladı. Minibüste bulunan yolcular büyük panik yaşarken, yolcuların tepkisi üzerine kovalamaca son buldu. Yaşanan panik anları bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay dün sabah saatlerinde Esenyurt Meydanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kamyon sürücüsü yoldan geçmek istediği sırada yolcu minibüsünün aynasına çarparak kırdı. Duruma öfkelenen minibüs şoförü kamyonu yakalamak için kovalamaya başladı. Kaçan kamyonu yakalamak için hızlanan minibüs zaman zaman kamyona çarpacak şekilde yakınlaştı. Kovalamaca sırasında kamyon ve minibüs şoförü hem kendi hem de yolcuların hayatını tehlikeye attı.

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"YETER BİZİ İNDİR NE YAPARSAN YAP"

Bu sırada minibüste bulunan yolcular büyük korku ve panik yaşadı. Çığlık atan yolcuların da bulunduğu minibüs bir süre daha takibini sürdürdü. Kovalamacanın son bulmasını isteyen ve duruma tepki gösteren bazı yolcular minibüs şoförüne bağırdı. Bir yolcu "Yeter bizi indir ne yaparsan yap" diyerek minibüs şoförüne tepki gösterdi. Tepkiler üzerine kovalamaca son bulurken, kamyon da uzaklaştı. Yaşanan bu anlar ise bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Minibüsün aynasının kırıldığı anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.

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DHA

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