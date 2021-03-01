Esenyurt’ta silahlı saldırı: Yaralılar var

Olay, gece saat 23.00 sıralarında Aşık Veysel Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Süleyman Demirel Caddesi üzerinde yürüyen R.G. ve B.K. adlı şahıslar, kimliği henüz belirlenemeyen ve 4 kişi oldukları öğrenilen saldırganlar tarafından silahlı saldırıya uğradı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Polis, şerit çekerek çevrede güvenlik önlemi aldı.

ARAÇLARIN ARKASINA SİPER ALDILAR

Saldırganlar otomobil içerisinde gelerek silahlı saldırıyı gerçekleştirdi. Canlarını kurtarmaya çalışan R.G. ve B.K. çevrede park halinde bulunan diğer araçların arkasına saklanarak siper aldı. O esnada park halindeki araçlar da açılan ateş sonucu hasar gördü.

Saldırıya uğrayan yaralıların yakınları olay yerine gelerek polisten bilgi almaya çalıştı. Yaralıların çevre hastanelerde olduklarını öğrenen yakınları buradan hastaneye geçti.

Olay yeri inceleme ekipleri, saldırının gerçekleştiği caddede çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu saldırıyla ilgili olduğu tespit edilen suç unsurları incelemeye alındı. (İHA)

