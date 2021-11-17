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  4. Esenyurt'ta yanlış parka öfkelenen sürücü, motosikleti tekmeleyerek devirdi

Esenyurt'ta yanlış parka öfkelenen sürücü, motosikleti tekmeleyerek devirdi

17.11.2021 10:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenyurt’ta bir siteye girmek isterken yanlış park edilen motosiklete çarpan minibüs sürücüsü, öfkelenerek motosikleti tekmeledi. Sürücüsü, yere düşen motosikletine koşarken, minibüs sürücüsü ise aracına binip olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan o anlarsa güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde İncirtepe Mahallesi’nde bulunan bir sitenin girişinde yaşandı.

OLAY YERİNDEN UZAKLAŞTI

Edinilen bilgiye göre siteye girmek isteyen bir minibüs sürücüsü, yanlış park nedeniyle girişten geçerken motosiklete çarptı. Araçtan inen sürücü, bir süre minibüsteki çiziklere baktıktan sonra öfkesine hakim olamayarak motosikleti tekmeledi. Olayın ardından hiçbir şey olmamış gibi aracına binen minibüs sürücüsü olay yerinden uzaklaştı.

Motosiklet sürücüsü ise aracıyla uzaklaşan adamın arkadaşından koştuğu ile kaldı. Yaşanan o anlarsa güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Esenyurt
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