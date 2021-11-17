Esenyurt'ta yanlış parka öfkelenen sürücü, motosikleti tekmeleyerek devirdi

Olay, dün akşam saatlerinde İncirtepe Mahallesi’nde bulunan bir sitenin girişinde yaşandı.

OLAY YERİNDEN UZAKLAŞTI

Edinilen bilgiye göre siteye girmek isteyen bir minibüs sürücüsü, yanlış park nedeniyle girişten geçerken motosiklete çarptı. Araçtan inen sürücü, bir süre minibüsteki çiziklere baktıktan sonra öfkesine hakim olamayarak motosikleti tekmeledi. Olayın ardından hiçbir şey olmamış gibi aracına binen minibüs sürücüsü olay yerinden uzaklaştı.

Motosiklet sürücüsü ise aracıyla uzaklaşan adamın arkadaşından koştuğu ile kaldı. Yaşanan o anlarsa güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

(İHA)

