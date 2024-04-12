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  4. Esenyurt'taki iş yerine Can Dalton'dan ikinci saldırı! 10 milyon lira haraç istediler

Esenyurt'taki iş yerine Can Dalton'dan ikinci saldırı! 10 milyon lira haraç istediler

12.04.2024 18:26
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İstanbul Esenyurt'ta bulunan bir iş yerine bir haftada ikinci defa motosikletli kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. ‘Can Dalton’ adını kullanan çete tarafından 10 milyon lira haraç istendiği iddia edilen iş yerinin ikinci kez kurşunlanması kameraya yansıdı.

Olay, gece saat 02.00 sıralarında Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı üzerinde meydana geldi. Plakasız motosiklet ile iş yeri önüne gelen iki saldırgan iş yerine ateş açarak uzaklaştı. İş yerine 3 mermi isabet ederken, olay da yaralanan olmadı.

Saldırganların kurşunlama anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, aynı iş yeri hafta başında ‘Can Dalton’ çetesi tarafından 10 milyon haraç istendiği, verilmeyince kurşunlanmasıyla gündeme gelmişti.

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BİR HAFTADA İKİNCİ SALDIRI

Pazartesi günü yine motorla gelen iki şahıs tarafında kurşunların hedefi olan iş yeri, dün gece saatlerinde yine saldırganların hedefi oldu.

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İş yeri önüne gelip iki el ateş açan şüpheliler, daha sonra kaçtı. Sabah iş yerine gelen çalışanlar camda kurşun izlerine rastlayınca polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler inceleme başlattı. Yaşanan silahlı saldırı anı kamera böyle yansıdı. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Esenyurt silahlı saldırı
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