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Esenyurt’ta sahte altın operasyonu

01.12.2020 12:59 | Son Güncelleme:
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Esenyurt’ta ucuza altın satma vaadiyle bir kişiyi 12 bin 500 dolar dolandıran şahıslara yönelik polis ekipleri operasyon düzenledi.

Esenyurt’ta ucuza altın satma vaadiyle bir kişiyi 12 bin 500 dolar dolandıran şahıslara yönelik polis ekipleri operasyon düzenledi. 3 ayrı adrese yapılan baskınlarda Suriye uyruklu 14 şüpheli gözaltına alınırken, 884 adet sahte Suriye altını ele geçirildi.
Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri “Altın Dolandırıcılığı” konusu ile ilgili 24 Kasım Salı günü Oktay T. isimli şahsın ucuza altın satın alma vaadiyle İstiklal Mahallesi’nde 12 bin 500 dolar dolandırıldığı yönünde ihbar aldı. İhbarı değerlendiren ekipler, 27 Kasım Cuma günü 3 farklı adrese operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda, Suriye uyruklu 14 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, aramalarda; 884 adet sahte Suriye altını ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerden 10’u işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlarca serbest bırakıldı. 4 şahıs ise 28 Kasım Cumartesi günü “Nitelikli Dolandırıcılık” suçundan sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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