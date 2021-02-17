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Esenyurt’ta sürücülerin kar yağışı imtihanı

17.02.2021 09:44 | Son Güncelleme:
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Bu sabah saatlerinde aniden etkisini artıran kar yağışı kısa sürede yerde beyaz örtü bırakırken Esenyurt’ta ara sokaklarda birçok araç sürücüsü zor anlar yaşadı.4 gündür kent genelinde etkili olan kar yağışı bugün sabah saatlerinde de aniden etkisi artırdı.

Bu sabah saatlerinde aniden etkisini artıran kar yağışı kısa sürede yerde beyaz örtü bırakırken Esenyurt’ta ara sokaklarda birçok araç sürücüsü zor anlar yaşadı.
4 gündür kent genelinde etkili olan kar yağışı bugün sabah saatlerinde de aniden etkisi artırdı. Ara sokaklarda yerde beyaz örtü bırakan kar yağışı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Saadetdere ve Zafer Mahallelerinde sürücüler yokuşları çıkamadı. Karla kaplı yollarda araç sürücülerinin verdiği imtihan kameralara da yansıdı. Bir araç sürücüsü yoğun kar yağışında yokuş aşağıya yolda inmek isterken metrelerce kaydı.

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