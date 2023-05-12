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  4. Eşi, alırken 'hurda' demişti! Şimdi "100 değil 200 bin euro bile verseler de sattırmam" diyor

Eşi, alırken 'hurda' demişti! Şimdi "100 değil 200 bin euro bile verseler de sattırmam" diyor

12.05.2023 13:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antika eşyalara ilgisi olan yazar Yılmaz Yavuz, uzun yıllar Almanya'da yaşadıktan sonra memleketi Sinop'a yerleşti. Yavuz, yaklaşık 1 yıl önce Tekirdağ'da bir baba-oğuldan 1957 model klasik otomobil aldı. Otomobil, bakımlarıyla birlikte 22 bin euro tuttu. Yılmaz Yavuz'un eşi Meliha Yavuz, açıklamasına göre, arabayı alırken Yılmaz Yavuz'a "Hurda arabayı ne yapacaksın?" dedi. Ancak Meliha Yavuz, şimdi, sağ aynası bulunmayan araç için, "100 değil 200 bin euro bile verseler de sattırmam" diyor.

Uzun zamandır antikalara karşı ilgisi olduğunu belirten Yılmaz Yavuz, otomobili yaklaşık 1 yıl önce Tekirdağ'da bir baba-oğuldan aldığını ve onlara da dedelerinden miras kaldığını söyledi. Yavuz, “Araba modeli 1957'nin sonu ama 1962'de Türkiye'ye gelmiş. Bir konsolosluk erkanından bir görevli getirmiş. Gayet bakımlı ve güzel, ben de buna baya masraflar yaptım” diye konuştu.

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“100 BİN EURO İSTİYORUM, MÜŞTERİ DE VAR”

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Araç eski olduğu için parçalarını bulmakta zorlandığını söyleyen Yavuz, “Parçaların bir kısmı İstanbul'dan, bir kısmını yurt dışından getirttik. Önündeki yıldıza çocuklar rahat vermiyorlar, 2 kez kopardılar onu da Almanya'dan getirttik. Çok müşterisi var, Sinop'ta sürekli soruyorlar bu satılık mı diye. Bunu söylemek zorundayım çünkü piyasası böyle. 22 bin euro tutuyordu benim aldığımda ama şimdi 100 bin euro istiyorum. Müşteri de var. Bir gün ciddi müşteriye rastladım ama eşim razı olmadı, o da çok alıştı buna” dedi.

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SAĞ AYNASI BULUNMUYOR, PARK EDERKEN ZAMAN ZAMAN ZORLANIYOR

Arabada modern aksam olmadığını vurgulayan Yavuz, orijinali böyle olduğu için aracın sağında aynasının olmadığını, hatta park ederken zaman zaman zorlandığını dile getirdi. Piyasada çok daha modern arabalar olduğunu söyleyen Yavuz, “Çok modern, gelişmiş arabalar var ama bu arabayı onlara değişmem” ifadelerini kullandı.

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Aracını satmak isterken başına gelmeyen kalmadı! Aracını satmak isterken başına gelmeyen kalmadı!

"100 DEĞİL 200 BİN EURO VERSELER YİNE İSTEMİYORUM"

Meliha Yavuz, eşinin sürekli antika eşyalar aldığını, arabayı alırken ise kendisinin "Hurda arabayı ne yapacaksın?" dediğini ancak yine de almasına yardımcı olduğunu söyledi. Yavuz, “Sattırmıyorum, çocuklarım seviyor, 100 değil 200 bin euro verseler yine istemiyorum. Paraya ihtiyacımız yok, böyle mutluyuz” şeklinde konuştu.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Sinop araba

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