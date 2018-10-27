HABER

Eşi kayıp diye arıyordu, mülteci teknesinde sevgilisiyle yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.10.2018 09:07 | Son Güncelleme

Muğla’nın Bodrum ilçesinden yasadışı yollarla Yunanistan’ın İstanköy adasına geçmeye çalışan kayıp kadın ve çocukları sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan kadın ve çocuklarının Balıkesir Emniyeti tarafından kayıp olarak arandığı öğrenildi. Evli olduğu öğrenilen kadının sevgilisi de teknede yakalandı.

Eşi kayıp diye arıyordu, mülteci teknesinde sevgilisiyle yakalandı

Ortakent sahilinden 2 metrelik lastik botla denize açılan 3’ü çocuk 5 kişi denizde sürüklenmeye başladı. Sahil güvenlik ekipleri tarafından bota kurtarma operasyonu düzenlendi.

Çelebi burnunda yapılan kurtarma çalışmalarının ardından lastik botta bulunan şahısların Türk vatandaşı olduğu öğrenildi. Kadının hareketlerinden şüphelenerek kimlik kontrolü yapan ekipler, kadının günlerdir arandığı ve evden kaçtığını öğrendi. Tekneden kurtarılan kayıp kadın, çocukları ve sevgilisi olduğu iddia edilen şahıs Bodrum Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirildi.

KAYIP DİYE ARANIYORMUŞ

Yunanistan’a kaçarken yakalanan kadının eşi tarafından Balıkesir Emniyeti'ne kayıp başvurusu yapıldığı öğrenildi. Sahil güvenlik ekipleri tarafından işlemleri tamamlanan şahıslar Bodrum Emniyet Müdürlüğü'ne sevk edildi.

PARTNERGüzellikleri ile efsaneleşmiş ünlülerin boylarına inanamayacaksınız!Güzellikleri ile efsaneleşmiş ünlülerin boylarına inanamayacaksınız!
Bursalı ünlü iş adamı intihar ettiBursalı ünlü iş adamı intihar etti
Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda dikkat çeken gelişmeSuudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda dikkat çeken gelişme
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Muğla bodrum mülteci

En Çok Okunan Haberler

Piyanist ile lise öğrencisinin yasak aşk rezaleti

Piyanist ile lise öğrencisinin yasak aşk rezaleti

İnce: Cumhurbaşkanlığı seçiminin 5 yıl sürmeyeceğini senet veririm

İnce: Cumhurbaşkanlığı seçiminin 5 yıl sürmeyeceğini senet veririm

Cenk Tosun gözyaşlarına boğuldu!

Cenk Tosun gözyaşlarına boğuldu!

15 bin TL maaşla çalışacak Türk eleman arıyorlar

15 bin TL maaşla çalışacak Türk eleman arıyorlar

Valiler Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı! 21 ilin valisi görevden alındı

Valiler Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı! 21 ilin valisi görevden alındı

Türkiye'yi yasa boğan açıklama: 2 askerimiz donarak şehit oldu

Türkiye'yi yasa boğan açıklama: 2 askerimiz donarak şehit oldu

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Ne çirkin insanlar var be kardeşim.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İnternet aşkına paralarını kaptırdı! Hatice Teyze, Esra Erol'un programında herkesi şoke etti!

İnternet aşkına paralarını kaptırdı! Hatice Teyze, Esra Erol'un programında herkesi şoke etti!

Bursalı ünlü iş adamı intihar etti

Bursalı ünlü iş adamı intihar etti

Kocasının kayıp ilanı verdiği kadın, sevgilisiyle bu halde yakalandı

Kocasının kayıp ilanı verdiği kadın, sevgilisiyle bu halde yakalandı

Çanakkale'de tecavüzden hüküm yiyen kişi penisini kesti

Çanakkale'de tecavüzden hüküm yiyen kişi penisini kesti

Dilara cinayetinde korkunç detaylar! Eski kocası zorla ilişkiye girmiş

Dilara cinayetinde korkunç detaylar! Eski kocası zorla ilişkiye girmiş

Piyanist ile lise öğrencisinin yasak aşk rezaleti

Piyanist ile lise öğrencisinin yasak aşk rezaleti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.