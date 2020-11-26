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  4. Eşi tarafından yakılarak öldürülmüştü! Kan donduran olayda yeni gelişme

Eşi tarafından yakılarak öldürülmüştü! Kan donduran olayda yeni gelişme

26.11.2020 11:01 | Son Güncelleme:
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Eşi tarafından yakılarak öldürülmüştü! Kan donduran olayda yeni gelişme

Diyarbakır Ergani'de Can Yılmaz'ın üzerine benzin döküp yakarak öldürdüğü eşi Güllü Yılmaz'ı gördüğü şiddet nedeniyle yerleştiği Kadın Sığınma Evi'nden ikna ederek eve döndürdüğü ortaya çıktı.

Olay, 17 Ekim 2019'da Ergani ilçe merkezinde meydana geldi. Can Yılmaz, 3 çocuğunun annesi Güllü Yılmaz ile iş yerinin servis aracının ön koltuğuna oturduğu için tartıştı. Yılmaz, tartışma sırasında evde bulunan bidon içindeki benzini kendisi ile kızı Zeynep ve eşi Güllü'nün üzerine döküp, ateşe verdi. Alevler içinde kalan Güllü Yılmaz, can havliyle ikinci kattaki evlerinin penceresinden atladı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan genç kadın, 12 günün sonunda yaşam mücadelesini kaybetti.

SON SÖZÜ 'KOCAM BENİ YAKTI, ÇOCUKLARIM SİZE EMANET' OLDU

Güllü Yılmaz, bilinci kapanmadan polise verdiği ifadesinde, "Kocam beni yaktı. Çocuklarım size emanet" dedi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma sonunda hazırlanan iddianame 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Tutuklu Can Yılmaz hakkında 'eşe karşı canavarca hisle kasten öldürme', 'çocuğa ve altsoya karşı canavarca hisle öldürmeye teşebbüs' suçlarından ceza verilmesi talep edilen iddianamede, kocanın, olaydan kısa süre önce gördüğü şiddet nedeniyle Kadın Sığınma Evi'ne yerleşen eşini, ikna edip eve döndürdüğü anlatıldı.

KÜÇÜK KIZ OLAYI ANLATTI

İddanamede olaydan yaralı kurtulan 10 yaşındaki Zeynep'in ifadesine de yer verildi.

Küçük kız, babasının annesine yumruklu saldırıda bulunduğunu ardından banyodan getirdiği bidondaki benzini annesi ile kendi üzerine döktüğünü belirtti. Olay sırasında babasının elinde çakmak olduğunu anlatan çocuk, annesinin çakmağı almaya çalıştığını, babasının vermediğini ve çakmağı yaktığını söyledi. Annesinin alev aldığını, alevlerin babasının kıyafetlerini de tutuşturduğunu ifade eden çocuk, balkona çıkıp baktığında annesini sokakta yerde yanarken gördüğünü ifade etti.

Kaynak: DHA

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