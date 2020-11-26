Eşi tarafından yakılarak öldürülmüştü! Kan donduran olayda yeni gelişme

Olay, 17 Ekim 2019'da Ergani ilçe merkezinde meydana geldi. Can Yılmaz, 3 çocuğunun annesi Güllü Yılmaz ile iş yerinin servis aracının ön koltuğuna oturduğu için tartıştı. Yılmaz, tartışma sırasında evde bulunan bidon içindeki benzini kendisi ile kızı Zeynep ve eşi Güllü'nün üzerine döküp, ateşe verdi. Alevler içinde kalan Güllü Yılmaz, can havliyle ikinci kattaki evlerinin penceresinden atladı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan genç kadın, 12 günün sonunda yaşam mücadelesini kaybetti.

SON SÖZÜ 'KOCAM BENİ YAKTI, ÇOCUKLARIM SİZE EMANET' OLDU

Güllü Yılmaz, bilinci kapanmadan polise verdiği ifadesinde, "Kocam beni yaktı. Çocuklarım size emanet" dedi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma sonunda hazırlanan iddianame 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Tutuklu Can Yılmaz hakkında 'eşe karşı canavarca hisle kasten öldürme', 'çocuğa ve altsoya karşı canavarca hisle öldürmeye teşebbüs' suçlarından ceza verilmesi talep edilen iddianamede, kocanın, olaydan kısa süre önce gördüğü şiddet nedeniyle Kadın Sığınma Evi'ne yerleşen eşini, ikna edip eve döndürdüğü anlatıldı.