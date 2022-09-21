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Eşi ve kayınvalidesi tarafından sokak ortasında tekme tokat dövülmüştü! Erkek hemşireden dikkat çeken 'kadına şiddet' açıklaması

21.09.2022 11:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilecik'te sokak ortasında eşi ve kayınvalidesi tarafından tekme tokat dövülen hemşire Onur İ. (25) olayın ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ocak ayında boşanma davası açan Onur İ., dava sürecinde eşinden sürekli tehdit ve baskı gördüğünü öne sürdü. Darp edildiği anları anlatan Onur İ., kayınvalidesinin kendisine arkadan sopayla vurduğunu ve amacının linç ettirmek olduğunu söylerken uğradığı şiddete karşılık vermemesine gerekçe olarak kadına şiddete karşı olmasını gösterdi.

Eşi ve kayınvalidesi tarafından sokak ortasında tekme tokat dövülmüştü! Erkek hemşireden dikkat çeken 'kadına şiddet' açıklaması

Eşi ve kayınvalidesi tarafından darp edilen Hemşire Onur İ., "kadına şiddete karşı olduğu için karşılık vermediğini" söylerken eşinin "Anahtarları vermezsen seni burada geberteceğim" diyerek tehdit etmesiyle ilgili ise "Eşim Sümeyye kulağıma ‘Anahtarı ver, annene şunu şunu yapacağım’ tarzında tehditlerde bulundu. Annemi darbetme amacıyla anahtarı benden istedi" açıklamasında bulundu. Güvenlik kameralarına da yansıyan darp olayından yeni ayrıntılar ve gelişmeler şöyle...

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"SENİ BURADA GEBERTECEĞİM"

Bilecik’te bir hastanede hemşire olan Onur İ., 2020'nin eylül ayında evlendiği Sümeyye İ.’den boşanmak için ocakta mahkemeye başvurdu. Çiftin boşanma davası sürerken, önceki sabah işe gitmek için Beşiktaş Mahallesi'ndeki durağa çıkan Onur İ., peşinden gelen eşi Sümeyye İ. ve annesi Sultan D.’nin saldırısına uğradı. Onur İ.'nin sığındığı markete arkasından eşi Sümeyye İ. ve annesi Sultan D. de girdi. Yaşanan tartışmanın ardından Sümeyye İ. ve Sultan D., Onur İ.'ye saldırdı. Çantasındaki anahtarı ve dizüstü bilgisayarını almaya çalışan anne ve kızı, Onur İ.'yi marketin dışına çıkarıp sokak ortasında dövdü. Sümeyye İ., annesiyle birlikte saldırılarına devam ederken, bir yandan da "Anahtarları vermezsen seni burada geberteceğim" diyerek tehdit etti. Olayı gören çevredekilerin ayırdığı kavgada eşine ve kayınvalidesine karşılık vermeyen Onur İ. yaralandı. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Onur İ. ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Onur İ., darp raporu alarak eşi ve kayınvalidesinden şikayetçi oldu. Anne ve kızı da Onur İ.’den şikayetçi oldu. Taraflar verdikleri ifadelerin ardından emniyetten ayrıldı.

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"SÜREKLİ RAHATSIZ EDİYORDU"

Onur İ., yaşananları DHA’ya anlattı. Eşi ve kayınvalidesi için 30 günlük uzaklaştırma kararı aldığını ifade eden Onur İ., kadına şiddete karşı olduğu içinde karşılık vermeden sadece kendisini korumaya çalıştığını söyledi. Yaşananlara çok üzüldüğünü ifade eden Onur İ., "2020 yılı eylül ayında evlendiğim eşimden boşanmak için 10 Ocak’ta boşanma davası açtım. Boşanma davası sürecinde eşim bana sürekli tehdit ve baskı altında rahatsız ediyordu. Geçtiğimiz gün de zaten iş yerine giderken hastane servisini bekliyordum. Bu sırada arkamdan biri sopayla bana vurdu. Arkamı dönüp baktığımda kayınvalidem olduğunu gördüm. Sonra markete doğru kaçmaya başladığım zaman yolda eşim bana yumruk attı. Markete kaçarken kayınvalidem ‘Sapık bu, sapık’ diye bağırdı. Amacı çevredekilerin tepkisiyle beni linç ettirmekti. Kendimi zar zor markete attım ve sonra zaten eşim ve kayınvalidem beni darbetti. Kadına şiddete karşı olduğum için karşılık vermedim, sadece kendimi korumaya çalıştım" diye konuştu.

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"ANAHTARI ALIP ANNEME ZARAR VERECEKTİ"

Olay sırasında eşinin, annesiyle birlikte yaşadığı evin anahtarını istediğini ve kendi annesine zarar vermeyi amaçladıklarını öne süren Onur İ. şunları kaydetti:

“Benden anahtarı istemesinin sebebi, annem bu mahkeme sürecinde beni yalnız bırakmak istemedi. Fiziksel ve psikolojik olarak yanımda olmak istedi. Annem o gün evde yatıyordu ve eşim Sümeyye kulağıma ‘Anahtarı ver, annene şunu şunu yapacağım’ tarzında tehditlerde bulundu. Annemi darbetme amacıyla anahtarı benden istedi. Dizüstü bilgisayarda kişisel verilerim vardı ve daha öncesinde de zaten malıma zarar vermişti ki olayda da zaten cep telefonumu kaldırıp kırıp attığından dolayı belki maddi değerinden dolayı dizüstü bilgisayarı mı da benden almaya çalıştı. Bu boşanma sürecinde hem maddi hem manevi bana zarar vermek derdinde ve ben ise bir an önce boşanmak istiyorum."

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Onur İ.’nin avukatı Edip Maltaş yaşanan olayın ardından savcılığın hemen soruşturma başlattığını belirterek, "Müvekkilin bize başvurmasından sonra 10 Ocak tarihinde biz boşanma davasını açmıştık haklı sebeplere dayanarak. Yaşanan olayda burada haklılığın ortaya çıktığını gösterdi. Bu vahim olay neticesinde savcılık incelemesini hemen başlattı. Bu dosya kapsamında da uzaklaştırma kararı da verildi. Aynı zamanda bu dosya ivedilikle boşanma dosyasına da bildirildi. Bu noktada hukuki süreç devam edecektir" dedi.

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OLAY SANİYE SANİYE GÖRÜNTÜLENDİ

Öte yandan Sümeyye İ.'nin annesi Sultan D. ile boşanma aşamasındaki eşi Onur İ.'yi sokak ortasında darbetmesi iş yerlerinin güvenlik kameralarına da yansımıştı.

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(DHA)

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Hemşire
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