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  4. Eşine az rastlanan 'okyanus canavarı' karaya vurdu!

Eşine az rastlanan 'okyanus canavarı' karaya vurdu!

13.05.2021 08:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pixar Stüdyoları'nın 'Finding Nemo' isimli filminde yer alan animasyon karakter ile bilinen bir Pasifik futbol balığı ABD'nin Pasifik kıyısında karaya vurmuş şekilde bulundu.

Eşine az rastlanan 'okyanus canavarı' karaya vurdu!

Son derece ender görülen ve karanlık derin sularda yaşayan bu tür, kafasında bulunan özel bir ışık kaynağı ile avını kendine çekiyor.

Neredeyse mükemmel şekilde korunmuş olan, ağzı sonuna kadar açık duran ve siyah dişleri görünen balık görenleri de hayrete düşürdü.

Korku filminden çıkmış gibi duran 45 cm boyundaki dişi balık, geçen cuma Newport Sahili'nde bulundu.

300 TÜRDEN OLUŞAN BALIK AİLESİNE MENSUP

Kafasındaki ışık saçan anten nedeniyle son derece meşhur olan bu tür 300 farklı türde balıktan oluşan angler balık ailesinin bir üyesi.

Normalde yaşamını 1 km derinlikte yüksek basınç altında sürdüren bu balığın karaya nasıl geldiği bilinmiyor.

ERKEKLERİ CİNSEL BİR PARAZİT OLARAK YAŞIYOR

Dişinin avladığı yemek karşılığında ona sperm sağlayan ve testislerden ibaret durumda olan erkekler milyonlarca yıllık evrim içerisinde gözleri de dahil tüm vücut organları işlevini kaybetmiş olan ufak balıklara dönüşmüş durumda.

MÜZEYE VERİLDİ

Bulunur bulunmaz yetkililer tarafından doğal tarih müzesine götürülen balıktan müze koleksiyonunda sadece 3 adet bulunuyor ancak hiçbiri yeni bulunan kadar iyi durumda değil.

Bu balık türü ilk defa 1883'te Grönland'da bulundu. Son yıllarda derin okyanus araştırmaları yapan bilim insanları onları doğal ortamlarında görüntüleyebiliyor. 2016'da yılında ilk kez dişinin nasıl hamile kaldığı gözlemlenebildi.

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