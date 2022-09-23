Eşine ve iş arkadaşına dehşeti yaşatmıştı! Kendini bakın nasıl savundu

Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık İbrahim Halil Gümüşçü SEGBİS'le bağlanırken, taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

"BİR ANLIK ÖFKEYLE OLDU"

Sanık İbrahim Halil Gümüşçü son savunmasında, "Yaşanan bu talihsiz olaydan dolayı üzüntü ve pişmanlığımı paylaşıyorum. Öldürme kastım yoktur. Silahta mermi olmasına rağmen, eylemim devam etmemiştir. Bu öldürme kastım olmadığını gösterir. Bir anlık öfkeyle oldu. Yaşanan olay nedeniyle, husumet olmaması için uzlaşma yoluna gittim. Eski eşimle anlaşarak boşandım. Lehime olan hususlar göz önünde bulundurulsun. Adaletin önünde boynum büküktür" diye konuştu. Son sözü sorulan sanık "Taktir mahkemenindir. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın eski eşi Yaprak Daşdemir'e karşı 'Öldürmeye teşebbüs' suçundan 10 yıl 10 ay, 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan ise 5 yıl, Merve Çakar'a karşı 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 8 yıl 4 ay, toplamda 24 yıl 2 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. Sanık hakkındaki karara üye hakim muhalefet şerhi koyarak, cezanın 'Tasarlayarak öldürmeye teşebbüs' suçundan verilmesi gerektiğini bildirdi.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede müşteki Yaprak Daşdemir ile sanık İbrahim Halil Gümüşçü'nün boşanma aşamasında olduğu, eşinin rahatsız edildiği gerekçesiyle sanık hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı belirtildi.

İddianamede 15 Nisan 2021 günü ruhsatsız silahı ile eşinin iş yerine giden Gümüçsü'nün yaşanan tartışmanın ardından, Yaprak Daşdemir'in iş arkadaşı olan Merve Çakar'a iki el ateş ettiği ve hayati bölgelerinden yaraladığı bildirildi. Ardından Yaprak Daşdemir'e hayati bölgesini hedef alarak ateş ettiği ancak, kurşunun isabet etmediği ifade edilen iddianamede, silahın tutukluk yaptığı ve eşini darp ettiği anlatıldı.

İddianamede İbrahim Halil Gümüşçü'nün bir depoda Daşdemir'i rehin aldığı da belirtilerek, iki kez 'Tasarlayarak öldürmeye teşebbüs', 'Silahla tehdit ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından toplam 32 yıldan 61 yıla kadar hapis cezası talep ediliyordu.

DHA

