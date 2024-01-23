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Eşini keserle katletmişti! Kan donduran detay: 'Önce kanı temizlemeliyim'

23.01.2024 16:30 | Son Güncelleme:
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Antalya'da eşi Saibe Akdağ'ı (37) keserle öldüren Ercan Akdağ (38) için ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istendi. İddianamede, Ercan Akdağ'ın eylemini gerçekleştirdikten sonra kardeşini arayarak yardım istediği aktarıldı. Akdağ'ın, kardeşinin 112 acil durum unsurlarına haber vermesini söylemesi üzerine, 'Önce kanı temizlemeliyim. Sonra ararım' dediği belirtildi. İşte detaylar...

Eşini keserle katletmişti! Kan donduran detay: 'Önce kanı temizlemeliyim'

Kan donduran olay, geçen 29 Nisan'da Aksu ilçesi Macun Mahallesi 2015'inci Sokak'ta meydana geldi. Aksu Gençlik Merkezi'nde çalışan Saibe Akdağ ile eşi Ercan Akdağ arasında evde bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Ercan Akdağ, evdeki keserle eşine vurdu. 3 çocuk annesi Saibe Akdağ yere yığılınca Ercan Akdağ, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, yardım istedi. Akdağ, eve gelen sağlıkçılara eşinin düştüğünü ve başının kırıldığını söyledi. Hastaneye kaldırılan Saibe Akdağ, 6 Mayıs'ta hayatını kaybetti. Akdağ'ın cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cinayet Büro Amirliği ekiplerince şüpheli olarak gözaltına alınan Ercan Akdağ, kavgada eşi Saibe Akdağ'ı keser ve sapıyla dövdüğünü itiraf etti. Ercan Akdağ, işlemleri sonrası tutuklandı.

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PSİKOLOJİK, SÖZEL VE FİZİKSEL ŞİDDET

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianame, 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi. Ercan Akdağ'ın 'eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasıyla yargılanması talep edildi. İddianamede, Saibe Akdağ ile Ercan Akdağ'ın 4 Haziran 2009 tarihinde evlendiği, Ercan Akdağ'ın eşinin telefonda tek başına konuşmasına ve iş arkadaşlarıyla görüşmesine izin vermeyerek psikolojik şiddet uyguladığı belirtildi. İddianamede, olay günü Ercan Akdağ'ın eşi Saibe Akdağ'ı darbedip fiziksel şiddet, hakaret ederek de sözlü şiddet uyguladığı kaydedildi. Ercan Akdağ'ın, Saibe Akdağ'ı keserle başına ve vücuduna vurup, darbederek yaralanmasına nedenle olduğu, bu yüzden hayatını kaybettiği de iddianamede yer aldı.

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'ÖNCE KANI TEMİZLEMELİYİM'

Ercan Akdağ'ın eylemini gerçekleştirdikten sonra kardeşini arayarak yardım istediği aktarıldı. Akdağ'ın, kardeşinin 112 acil durum unsurlarına haber vermesini söylemesi üzerine, 'Önce kanı temizlemeliyim. Sonra ararım' dediği belirtilen iddianamede, "112 Acil Çağrı Merkezi unsurları ikamete girdiğinde Ercan Akdağ'ın maktulün yere düşerek yaralandığını belirttiği, fakat maktulün kafasının arkasında ve kulak bölgesinde yer alan derin kesi ve vücudundaki eski yaralar ile Akdağ'ın maktulün nasıl ve nereye düştüğünü izah edememesi sebebiyle 112 unsurlarının durumu kolluk güçlerine bildirdiği" ifadeleri yer aldı.

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BİRDEN ÇOK DELİCİ ALET YARASI

İddianamede, "Ercan Akdağ savunmasından özetle; maktulün iş arkadaşının araması sebebiyle tartıştıklarını, maktulün kendisini itmesi üzerine maktule keser sapı ile vücuduna vurduğunu, ardından maktul halıları yıkarken düşme sesi geldiğini, maktule yardım ettiğini, maktule öldürme kastı ile vurmadığını, ölümüne sebep olan yaralamanın düşmesi neticesinde olduğunu savunsa da maktule fiziksel, psikolojik ve sözel şiddet uygulayan Ercan Akdağ'ın ilk haksız hareketi gerçekleştirdiği, otopsi raporunda yer alan birden çok kesici, delici alet yarası tespiti ve maktulün üzerinde sadece kilot bulunması karşısında da bu savunmaya itibar edilemeyeceği" vurgulandı.

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İddianamede, Ercan Akdağ'ın 'eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasıyla yargılanması talep edildi.

(DHA)Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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