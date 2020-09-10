Eşini kurşun yağmuruna tutmuştu! Kan donduran cinayette yeni gelişme

Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Hasan Engin Cora, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanırken, müşteki avukatı Melike Polat katıldı. Mahkeme başkanı sanık hakkında Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Kurulu’nca düzenlenen raporda, sanığın suça karşı cezai sorumluluğunun tam olduğunun bildirildiğini ve dosyanın mahkemeye ulaştığını söyledi.

"BEN DELİ DEĞİLİM"

Sanık Hasan Engin Cora’ya söz verildiğinde “Ben deli değilim. Raporun öyle geleceğini biliyordum, sadece kullandığım ilaçlardan dolayı bu şekilde ifadelerde bulundum. Benim Samsun Hastanesi'nden alınma raporumda da vardır. Bunu size getireceğim. Ayrıca bilirkişi raporuna ilişkin benim avukatım ‘Kabul etmiyorum’ şeklinde beyanda bulunmuş ancak bilirkişi raporu doğrudur.” dedi.

"EŞİMİN GELECEK DURUŞMAYA KATILMASINI İSTİYORUM"

Bilirkişi raporunun eksik olduğunu da öne süren Cora “Bilirkişi ne duymuşsa ve görmüşse onu yazmış, konuşma içerikleri doğrudur. Ayrıca ben eşim olan katılanın gelecek celse duruşmaya katılmasını istiyorum çünkü kendisine soracaklarım var. Tahliyemi talep ediyorum, ayrıca ben savunmamı tamamlamadım. Savunmamı tamamladıktan sonra mütalaa verilmesini talep ediyorum” şeklinde beyanda bulundu.