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  4. Eşini öldürdü, kendini ateşe verdi! Boş arazideki patlama dehşeti ortaya çıkardı

Eşini öldürdü, kendini ateşe verdi! Boş arazideki patlama dehşeti ortaya çıkardı

18.11.2022 22:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da eşini silahla öldüren bir şahıs ardından otomobilinin içerisinde kendisini ateşe vererek intihar etti. Çiftin cenazesi Keçiören Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Eşini öldürdü, kendini ateşe verdi! Boş arazideki patlama dehşeti ortaya çıkardı

Ankara'da tartıştığı eşini silahla öldüren kişi daha sonra otomobilinde intihar etti.

Alınan bilgiye göre, Yaşar Ç. (37) Yenimahalle ilçesi Yuvaköy Mahallesi'ndeki evinde tartıştığı eşi Zülfi Ç'yi (38) silahla vurarak kaçtı. Zülfi Ç. olay yerinde yaşamını yitirdi.

ARACININ İÇİNDE KENDİNİ YAKTI

Zanlının yakalanması için ortak çalışma başlatan polis ve jandarma ekipleri, cinayet mahalline yakın noktadaki bir arazide, bir otomobil içerisinde patlama olduğu bilgisini aldı.

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Olay yerine giden ekipler Yaşar Ç'nin otomobilin içinde kendini ateşe vererek intihar ettiğini belirledi.

Çiftin cenazesi Keçiören Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet İntihar Ankara

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