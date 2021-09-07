Eşini üzüm bağına götürüp katletmişti! Cani koca ölü bulundu

Olay, 3 Eylül günü kırsal İçören Mahallesi’nde meydana geldi. Psikolojik tedavi gördüğü belirtilen Abdulkadir Pulent, eşi Emine Pulent'i köyün dışında, kendilerine ait üzüm bağına götürdü. Pulent, burada tartıştığı eşi Emine Pulent'i öldürüp, kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, bağda Emine Pulent'in cesedini buldu. Pulent'in cenazesi, Mardin Devlet Hastanesi’ndeki otopsi işlemlerinin ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

1 YIL ÖNCE ŞARTLI TAHLİYE EDİLDİĞİ TESPİT EDİLDİ

Amcasının oğlu olan eniştesi Şeyhmus Pulent'i öldürüp ‘Adam öldürme’ suçundan 30 yıl ceza alan, koronavirüs tedbirleri kapsamında 1 yıl önce de şartlı tahliye edildiği tespit edilen Abdulkadir Pulent'in yakalanması için jandarma tarafından özel ekip kuruldu.

ÜZÜM BAĞINA 5 KİLOMETRE UZAKLIKTA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Özel ekip, güvenlik korucularının yardımıyla şüphelinin gidebileceği adreslere nokta operasyonlar düzenlendi. Arazide de arama çalışmalarının sürdüren ekipler, Pulent'in eşini öldürdüğü üzüm bağına 5 kilometre uzaklıkta, yanında av tüfeği, cansız bedenine ulaştı.

İntihar ettiği üzerinde durulan Abdulkadir Pulent'in cenazesi, otopsi için Mardin Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. (DHA)



