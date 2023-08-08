Eşini ve 4 yaşındaki oğlunu öldürmüştü! Cezaevi tuvaletinde kendisini iple astı

Denizli'de önceki gün meydana gelen korkunç olay Türkiye'yi dehşete düşürmüştü.

Tavas’a bağlı Yaka Mahallesi’nde yaşanan vahşette olayda; 26 yaşındaki Ümit Mutlu Akpınar, ikinci evliliğini yaptığı Büşra Akpınar ve 4 yaşındaki üvey oğlunu bıçaklayarak öldürmüştü. Kocabaş Cezaevi’nde tutuklu bulunan Ümit Mutlu Akpınar’ın, sabah saatlerine doğru girdiği tuvalette kendisini iple astığı öğrenildi. İşte tüm detaylar...

VELAYETİNİ ALMAK İSTEYİNCE ARALARI BOZULDU

6 Şubat’taki depreminin ardından Kahramanmaraş’tan ailesiyle birlikte Yaka Mahallesi’ne taşınan Ümit Mutlu Akpınar (26), 26 Ocak 2022 tarihinde Büşra Akpınar (24) ile dünyaevine girerek ikinci evliliğini yaptı. Genç kadın, bir süre sonra ilk evliliğinden olan çocuğu Halil Gül’ün (4) velayetini eski kocasından almak istedi. 1 hafta önce eski eşinden çocuğunun velayetini almak için dava açan ve barodan avukat tutan Büşra Akpınar’ın bu girişimi 1,5 yıllık kocası Ümit Mutlu Akpınar ile kendisini boşanma aşamasına getirdi.

ÇOCUĞUNU KUCAĞINA ALIP BALKONA KAÇTI

Yeni evli çift arasında velayet nedeniyle çıkan tartışmanın büyümesi sonucu, inşaat işçisi olan Ümit Mutlu Akpınar, "İkiniz geberteceğim" diyerek, eline geçirdiği bıçakla eşini ve üvey çocuğunu kovaladı. Çocuğunu kucağına alan anne balkona doğru hareket ettiği esnada onları yakalayan Ümit Mutlu Akpınar, elindeki bıçakla eşini ve ardından 4 yaşındaki çocuğu defalarca bıçakladı.

ÇIĞLIKLARI KOMŞULARI DUYDU

Genç kadın ve küçük çocuk kanlar içerisinde yere yığılırken, bağırış seslerini duyan komşuların ihbar üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda güvenlik gücü sevk edildi. İlk önce kapıyı kilitleyerek ekiplerin içeri girmesini engelleyen Ümit Mutlu Akpınar, daha sonra kapıyı açtı. Sağlık ekipleri, kanlar içerisinde yerde yatan Büşra Akpınar ile Halil Gül’ün hayatını kaybettiğini belirledi. Anne ile oğlunun cansız bedenleri, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Pamukkale Üniversite Hastanesi Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

SOSYAL MEDYADAKİ PAYLAŞIMLARI DİKKAT ÇEKTİ

Gözaltına alınan Ümit Mutlu Akpınar, ifade işlemlerinin ardından tutuklanmak üzere cezaevine gönderildi. Dün gece otopsi işlemleri tamamlanan anne oğul, toprağa verilmek üzere memleketi Kahramanmaraş’a doğru yola çıktı. Büyük umutlarla evlendiği Ümit Mutlu Akpınar tarafından öldürülen Büşra Akpınar ile katili olan kocasından geriye sosyal medya hesabından paylaştıkları mutluluk sözleri kaldı.

Severek evlendiği kocası için "Ben yolumu kalbinde buldum" diye paylaşım yapan Büşra Akpınar’a, Ümit Mutlu Akpınar’ın, "Gülüşünle hayatıma baharlar açıyor. Mutlu Büşra" diyerek cevap verdiği görüldü.

CEZAEVİNDE İNTİHAR ETTİ

Kocabaş Cezaevi’nde tutuklu bulunan Ümit Mutlu Akpınar’ın, sabah saatlerine doğru girdiği tuvalette kendisini iple astığı öğrenildi. Akpınar’ın cenazesi, incelenmek üzere Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan otopsi işlemlerinin ardından cenazenin memleketi Kahramanmaraş’a gönderileceği bildirildi.

(İHA)

