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Eşini ve annesini başından vurup 'hak ettiler' demişti! 54 gün sonra acı haber geldi

19.01.2024 11:59 | Son Güncelleme:
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Adana'da Nurettin Kaya (40), tartıştığı eşi Halime Kaya'yı (44) ve annesi Fahriye Kaya'yı (54) tabancayla başından vurdu. Halime Kaya olay yerinde hayatını kaybederken, Fahriye Kaya tedavi gördüğü hastanede 54 gün sonra hayatını kaybetti. İfadesinde, "Bana ihanet ediyorlardı, ikisini de vurdum. Hak ettiler" diyen Kaya, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İşte detaylar...

Eşini ve annesini başından vurup 'hak ettiler' demişti! 54 gün sonra acı haber geldi

Dehşete düşüren olay, 26 Kasım'da saat 13.00 sıralarında, Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'nde meydana geldi. Nurettin Kaya, eşi Halime Kaya ile birlikte karşı evde oturan annesi Fahriye Kaya'nın yanına gitti. Mutfakta çıkan tartışmada Nurettin Kaya, belindeki tabancayı çıkarıp annesi Fahriye Kaya ile eşi Halime Kaya'yı başlarından vurarak, motosikletle kaçtı. İhbarla adrese sevk edilen ekiplerin kontrolünde, 4 çocuk annesi Halime Kaya'nın öldüğü belirlendi. Yaralanan Fahriye Kaya ise Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖRMÜŞ

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçış güzergahındaki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyip, şüphelinin Mithatpaşa Mahallesi'ne gittiğini saptadı. Bölgede arama yapan polis, Kaya'yı parktaki bir bankta otururken, cinayette kullandığı tabancayla yakaladı. Kaya'nın, psikolojik rahatsızlığı olduğu, Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi gördüğü belirtildi. İfadesinde, "Bana ihanet ediyorlardı, ikisini de vurdum. Hak ettiler" diyen Kaya, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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KURTARILAMADI

Hastanede tedavisi süren Fahriye Kaya da gece saatlerinde, tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Fahriye Kaya'nın cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

(DHA)Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Adana
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