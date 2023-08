Eski adı Twitter olan X, artık buna da izin veriyor!

Kimilerinin X kimilerinin de eskiden kalma bir alışkanlık ile Twitter demeye devam ettiği sosyal medya platformu, yeni değişikliklere imza atmayı sürdürüyor.

Tech Crunch'ın haberine göre artık ücretli kullanıcılar (Twitter Blue aboneleri) mavi tik olarak bilinen mavi onay işaretlerini gizleyebilecek.

Ancak 'Twitter Blue Hakkında' başlıklı (Artık başlığı 'X Blue Hakkında') ücretli abonelikler için yardım sayfasını güncelleyen X, burada mavi tiki gizleseniz bile bazı yerlerde görünebileceğini kaydetti. Şirket bu konuda daha fazla ayrıntı ise vermedi.

Bunun, kullanıcıların doğrulanmış bir hesap olduklarını göstermeden abonelik özelliklerinden yararlanmalarına yardımcı olacağı düşünülüyor.

Öte yandan Elon Musk Twitter'ın ismini ve logosunu "X" harfine çevirdikten sonra TweetDeck'in isminde de değişikliğe gidileceğini söylemişti.

Musk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda TweetDeck'in yeni adının XPro olacağını belirtmişti.

Name is changing to XPro. Will come with a wide range of psy op plugins.