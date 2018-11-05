Eski Bakan İsmail Karakuyu son yolculuğuna uğurlandı

Vefat eden eski Sağlık Bakanı Prof. Dr. İsmail Karakuyu'nun cenazesi, Kütahya'nın Simav ilçesinde toprağa verildi.
Ankara'da tedavi gördüğü Güven Hastanesinde dün vefat eden 68 yaşındaki Karakuyu'nun cenazesi Simav'a getirildi.
Karakuyu için ilk tören, adını taşıyan Simav Devlet Hastanesinde yapıldı. Daha sonra kardeşi Metin Karakuyu'nun 4 Eylül Mahallesi Tevfik Fikret Caddesi'ndeki evinin önüne getirilen Karakuyu'nun naaşı, dua edilerek helallik alınması sonrasında Nasuhağa Camisi'nde musalla taşına konuldu.
Burada kılınan namazdan sonra İsmail Karakuyu'nun cenazesi, Yeni Mahalle mezarlığına defnedildi.
Cenaze törenine Karakuyu'nun ailesi, yakınları, AK Parti Genel Başkan Yardımcı Hamza Dağ, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen, İYİ Parti Genel Sekreteri Cihan Paçacı, AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, Kaymakam Türker Çağatay Halim, Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan, Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Remzi Gören, AK Parti İl Başkanı Ali Çetinbaş, bazı belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.
İsmail Karakuyu, 19, 20 ve 21. dönem Kütahya Milletvekilliği ile Sağlık Bakanlığı yapmıştı.
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