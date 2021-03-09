Eski Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva'nın cezası iptal edildi

Brezilya basınında çıkan habere göre, yargıç Fachin, Lula da Silva'yı yolsuzluk ve kara para aklama davalarından yargılayan 13. Curitiba Federal Mahkemesinin, 'yetkisiz' olduğuna karar verdi. Eski devlet başkanına verilen hükümleri iptal eden Fachin, soruşturmanın farklı bir bölgede yeniden başlamasını kararlaştırdı.

Karar, Lula da Silva'nın politik haklarını yeniden kazanmasını sağladı. Daha önce iki davadan hüküm giydiği için herhangi bir kamu görevi icra etme hakkını kaybeden Lula da Silva'nın, bu kararın ardından 2022 genel seçimlerinde aday olmasının önü açıldı.

Yargıç Fachin'in, bu kararı, Lula'nın avukatlarının geçen yıl yaptığı başvuru üzerine aldığı ve soruşturmanın, ülkenin başkenti Brasilia'nın bulunduğu Federal Bölge'de yeniden yapılacağı belirtildi.

Şu ana kadar dört yolsuzluk davasında yargılanan ve bunlardan ikisinde toplam 29 yıl hüküm giyen Lula da Silva'nın davalarına ilişkin iddialar yeniden soruşturulacak.

Brezilya'da 2003-2010 yıllarında devlet başkanlığı görevini yürüten sol görüşlü Lula da Silva, pasif yolsuzluk ve kara para aklama suçlarından mahkum olmuş, 2018'in Nisan ayında da tutuklanarak cezaevine konulmuştu.