HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Eski Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva'nın cezası iptal edildi

Eski Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva'nın cezası iptal edildi

09.03.2021 09:41 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Eski Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva'nın cezası iptal edildi

Brezilya Yüksek Mahkeme Yargıcı Edson Fachin, eski Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva hakkında, yolsuzluk davalarından verilen hükümleri iptal etme kararı aldı.

Brezilya basınında çıkan habere göre, yargıç Fachin, Lula da Silva'yı yolsuzluk ve kara para aklama davalarından yargılayan 13. Curitiba Federal Mahkemesinin, 'yetkisiz' olduğuna karar verdi. Eski devlet başkanına verilen hükümleri iptal eden Fachin, soruşturmanın farklı bir bölgede yeniden başlamasını kararlaştırdı.

Karar, Lula da Silva'nın politik haklarını yeniden kazanmasını sağladı. Daha önce iki davadan hüküm giydiği için herhangi bir kamu görevi icra etme hakkını kaybeden Lula da Silva'nın, bu kararın ardından 2022 genel seçimlerinde aday olmasının önü açıldı.

Yargıç Fachin'in, bu kararı, Lula'nın avukatlarının geçen yıl yaptığı başvuru üzerine aldığı ve soruşturmanın, ülkenin başkenti Brasilia'nın bulunduğu Federal Bölge'de yeniden yapılacağı belirtildi.

Şu ana kadar dört yolsuzluk davasında yargılanan ve bunlardan ikisinde toplam 29 yıl hüküm giyen Lula da Silva'nın davalarına ilişkin iddialar yeniden soruşturulacak.

Brezilya'da 2003-2010 yıllarında devlet başkanlığı görevini yürüten sol görüşlü Lula da Silva, pasif yolsuzluk ve kara para aklama suçlarından mahkum olmuş, 2018'in Nisan ayında da tutuklanarak cezaevine konulmuştu.

Hakkındaki iddiaları reddeden ve bu suçlamaların, 2018 seçimlerine katılmasını engellemek amacıyla ortaya atıldığını savunan Lula da Silva, 7 Nisan 2018'de teslim olmuş ve 580 gün hapiste kaldıktan sonra 8 Kasım 2019'da tahliye edilmişti.

Lula da Silva, ülkedeki yolsuzluğa karşı başlatılan ve 'araba yıkama' adıyla bilinen soruşturma kapsamında tutuklanan siyasetçi ve iş insanları arasındaki en önemli figür olarak nitelendirilmişti.

Brezilya'da en büyük yolsuzluk soruşturmalarından sayılan bu soruşturmayı yürüten dönemin Federal Yargıcı Sergio Moro, 2018 seçimlerini kazanan Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro hükümetinde, 1 Ocak 2019'dan 24 Nisan 2020 tarihine kadar Adalet Bakanlığı görevini yürütmüştü.

Moro, Bolsonaro'nun, Federal Emniyet Genel Müdürü'nü görevden alması üzerine, teşkilata müdahale edildiğini savunmuş ve istifa ederek, Bolsonaro hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gökyüzünde şaşkına çeviren görüntü! Gökyüzünde şaşkına çeviren görüntü!
Hollanda'da korona deneyi: 1300 kişi doyasıya eğlendiHollanda'da korona deneyi: 1300 kişi doyasıya eğlendi
Sefaverme'de değişim nasıl yapılır?Sefaverme'de değişim nasıl yapılır?
Anahtar Kelimeler:
Brezilya

En Çok Okunan Haberler

İşten çıkarma yasağı 2 ay uzatıldı

İşten çıkarma yasağı 2 ay uzatıldı

Papa'dan Erdoğan'a mesaj! Türk halkı için bu ifadeleri kullandı

Papa'dan Erdoğan'a mesaj! Türk halkı için bu ifadeleri kullandı

Survivor'da sunucuyla kavga etti! Acun'dan şok karar

Survivor'da sunucuyla kavga etti! Acun'dan şok karar

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Flaş atama kararı

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Flaş atama kararı

72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti

72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti

Çiçekçi kadının kızının, Oxford'da eğitim görmediği ortaya çıktı

Çiçekçi kadının kızının, Oxford'da eğitim görmediği ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Diyarbakır'da katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var

Diyarbakır'da katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

O ülkenin cumhurbaşkanı alay konusu oldu

O ülkenin cumhurbaşkanı alay konusu oldu

Yağış için tarih verildi: Çarşamba akşamından itibaren geliyor

Yağış için tarih verildi: Çarşamba akşamından itibaren geliyor

Türkiye'yi ayağa kaldıran olay! İşte ilk sözleri

Türkiye'yi ayağa kaldıran olay! İşte ilk sözleri

Diğer Haberler

Her detayı mide bulandırıcı! İki boyunca çocuğa tecavüz eden kadın şimdi hamile

Her detayı mide bulandırıcı! İki boyunca çocuğa tecavüz eden kadın şimdi hamile

Hollanda'da korona deneyi: 1300 kişi doyasıya eğlendi

Hollanda'da korona deneyi: 1300 kişi doyasıya eğlendi

Heyecanlandıran açıklama! Maskeler ne zaman çıkacak?

Heyecanlandıran açıklama! Maskeler ne zaman çıkacak?

ABD'nin Rusya'ya siber operasyon düzenlemeye hazırlandığı iddia ediliyor

ABD Rusya'ya siber saldırı hazırlığında

Taciz iddialarının ardından New York Valisi Andrew Cuomo hakkında azil tasarısı

New York Valisi Andrew Cuomo hakkında azil tasarısı

Papa'dan Erdoğan'a mesaj! Türk halkı için bu ifadeleri kullandı

Papa'dan Erdoğan'a mesaj! Türk halkı için bu ifadeleri kullandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.