Eski Danıştay üyesine hapis cezası

Kapatılan Fatih Üniversitesi Hastanesinin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile sözleşmesinin feshedilmesi ve MEDULA sisteminden çıkarılmasıyla ilgili yargılamada, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) talimatıyla diğer örgüt mensuplarıyla yürütmeyi durdurma kararı veren eski Danıştay üyesi Ertuğrul Arslanoğlu'na 9 yıl 12 ay hapis cezası verildi.

FETÖ'nün darbe girişimi sonrasında meslekten ihraç edilen ve tutuklanan eski Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmasına devam edildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince Yargıtay ek binadaki salonda görülen duruşmaya, tutuklu sanık Arslanoğlu ile avukatı katıldı.

Esas hakkındaki savunmasında suçlamaları kabul etmeyen Arslanoğlu, örgüt üyesi olmadığını ileri sürdü.

Beraatini ve tahliyesini isteyen Arslanoğlu, iddiaları reddetti.

Arslanoğlu ve sanık avukatının savunmasının ardından duruşmaya ara verildi.

- Karar

Daha sonra Yargıtay 9. Ceza Dairesinin kararı, heyete başkanlık eden Daire Üyesi Maruf Alikanoğlu tarafından okundu.