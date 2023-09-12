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Eski eş cinayeti davasında olay sözler: Eşimi seviyordum

12.09.2023 19:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de motosikletle giden boşandığı eşi Beyhan Gökçe'ye otomobille çarparak ölümüne neden olan İdris Güneş, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hakkında açılan davanın ilk duruşmasında yaptığı savunmasında eşini kasıtlı öldürmediğini ve eşini sevdiğini söyledi. Beyhan Gökçe'nin davasında mahkeme heyeti, duruşmayı olay yerinde keşif yapılması kararıyla ileri bir tarihe ertelendi.

Eski eş cinayeti davasında olay sözler: Eşimi seviyordum

Motosikletiyle seyir halinde olan Beyhan Gökçe, eski eşi İdris Güneş’in kullandığı otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybettiği olayla ilgili dava görüldü.

"EŞİM TELEFONUMU KARIŞTIRMIŞ"

İdris Güneş, mahkemede yaptığı savunmasında, “Gökçe benim daha önceden resmi nikahlı eşim olur. Kendisiyle 12 yıl evliydik. Bu olaydan 8-9 ay önce ayrıldık. Eşim benim telefonumda başka bir kadınla görüştüğümü yakalayınca boşandık. Bir süre sonra onun isteğiyle ile nikahsız olarak aynı evde yaşamaya başladık. Zeki eniştem beni arayarak ‘olanları duydum, sen bir şey olmamış gibi eve git kayınpederinin elini öp’ dedi. Bende dediği gibi yaptım. Eve gittim. Daha sonra kayınbiraderim ailesiyle bize geldi. Yemek yedik. Benim telefonum mutfakta şarjdaydı. Ben mutfağa gittim eşim peşimden geldi. Ben servisle ise gidecektim. Eşim bana ‘Şimdi gitme abimlere ayıp olur biraz daha kal sonra arabayla gidersin’ dedi. Bende bunun üzerine evde kaldım. Daha sonra iş arkadaşım Vedat beni aradı. Ben de misafir olduğu için servisle gitmeyeceğimi araçla gideceğimi söyledim. O zaman ‘beni de al’ dedi. Bende kabul ettim. Daha sonra eşim benim telefonumu karıştırmış. Başka bir kadından gelen mesajı yakalamış. Bana ne olduğunu sordu. Sonra aramızda kavga yaşandı; ‘sen ise gitmeyeceksin karıya gideceksin’ dedi. Ben de arabanın anahtarını alarak aşağıya garaja indim. Araca bindim. Arkadaşım Vedat'ı almaya gittim” dedi.

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"BEN EŞİMİ SEVİYORDUM"

Olay anına dair de konuşan İdris Güneş, “Vedat'ın evinin bulunduğu sokağın başında Vedat'ı beklemeye başladım. Bu sırada merak ettiğim için eşimi aradım. Bana ‘Allah belanı versin kendimi Porsuk'a atacağım, senin başını belaya koyacağım, hepinizin basını yakacağım, sorumlu olarak aileni ve seni yazacağım’ dedi. Eşim Beyhan Gökçe ile konuşurken motor sesi geliyordu. Motorda olduğunu anladım, ancak bana nerede olduğunu söylemedi. Bende sormadım. Beyhan ile konuşurken bu sırada Vedat araca binmişti. Ben hem konuşup hem de U dönüsü yapıp işe gitmek için hareket ettiğim en yakın istikamet orasıydı. Araçla u dönüsü yaparken aynı zamanda telefonla konuştuğum için direksiyon hakimiyetini kaybetmişim. Motosikletin geldiğini görmedim. Çarpmadan önce Vedat bana ‘İdris dikkat’ dedi. Ben frene bastım ve durdum. Motor bana çarptı. İndiğimde eşimin olduğunu fark ettim. 112’yi aradım, hastaneye götürdüm. Ben eşime kasıtlı olarak çarpmadım. Ben eşimle konuşurken kendisine zarar vermemesi için ikna etmeye çalışıyordum. Bu nedenle direksiyonun hakimiyetini kaybettim. Ayrıca inşaatta çalıştığım için uykusuz ve yorgundum. Suçsuzum beraatimi ve tahliyemi talep ederim. Ben eşimi seviyordum” ifadeleriyle kendini savundu.

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Beyhan Gökçe’nin önceki eşinden olan kızları H.G.(17), N.G. (14) Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) sistemiyle duruşmaya katıldı. Psikolog eşliğinde ifade verdi. Duruşma olay yerinde keşif yapılması kararı ile ileri bir tarihe ertelendi.

(İHA)

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