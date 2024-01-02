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  4. Eski eş dehşeti! Sokak ortasında tüfekle vurdu

Eski eş dehşeti! Sokak ortasında tüfekle vurdu

02.01.2024 15:59 | Son Güncelleme:
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Kocaeli'de kan donduran bir cinayet olayı yaşandı. Eski eşi Yasin Denizedalan (44) tarafından pompalı tüfek ile vurulan Arzu Çınar (46), hastanede yaşamını yitirdi. Denizedalan gözaltına alınıp, tutuklandı. Araya girerken yaralanan arkadaşı Kadir U., tedavisi sonrası taburcu oldu. İşte detaylar...

Eski eş dehşeti! Sokak ortasında tüfekle vurdu

Dehşete düşüren olay, dün akşam saatlerinde Çayırova ilçesi Şekerpınar Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Arkadaşı Kadir U. ile otomobilde seyir halinde olan Yasin Denizedalan, yolda gördüğü eski eşi Arzu Çınar'ın yanına gitti. İkili arasında başlayan tartışmanın ardından Denizedalan, araca dönüp aldığı pompalı tüfek ile Çınar'a ateş etti. Çınar ile şüpheliye engel olmak isteyen arkadaşı Kadir U. yaralandı.

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İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Şüpheli yakalanırken, Gebze Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çınar, gece saatlerinde hayatını kaybetti.

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Kadir U. tedavi sonrası taburcu edilirken, şüpheli polisteki işlemlerinin ardından 'kasten öldürme ve yaralama' suçundan tutuklandı.

(DHA)

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cinayet Kocaeli
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