Eski eşe iğrenç kumpas! ‘Seansı 300 TL’ye beni satılığa çıkarmış…’ Genç kadının anlattıkları dehşete düşürdü…

Tam 17 yıl boyunca çocukları için eski kocasına katlanmak zorunda kalan Şule D. bundan iki yıl önce eziyet gördüğü kocasından boşandı. Ancak tam kurtulduğunu zannederken eski kocası tehditlerine ve tacizlerine ayrıldıktan sonra da devam etti.

Genç kadının iddiasına göre eski kocası bu sefer öyle ileri gitti ki; 3 çocuğunun annesine ahlaksız ve itibarsızlaştıran yakıştırmalarda bulundu. Şule D. eski kocasının kendisine yaşattığı kabusu Show Haber'e şu sözlerle anlattı:

‘BU SEFER BENİ SATILIĞA ÇIKARMIŞ! 300 TL’YE…’

“Boşandım kurtuldum derken adam bu sefer beni satılığa çıkarmış. Sosyal medya hesabı kurmuş istek atmış herkese hiç tanımadığım adamlar beni arıyor. Beni satışa sunmuş sosyal medyada 300 TL’ye seansım. Ben 16 saat çalışıyorum. Merdiven siliyorum ev temizliğine gidiyorum 3 tane çocuğuma bakmak için bu adam da benim kazandığım 3 kuruş parama göz dikmiş.

‘PATRONLARIMI ARIYOR TEHDİT EDİYOR’

Çok eziyetini çektim ben 17 sene dayağını yedim onun. Hamileyken de dövdü, normalken de dövdü, içti geldi dövdü. Çalışmadı, bağırdı eti dövdü. Bu sefer de beni satılığa çıkarmış. Patronlarımı arıyor çıkarmazsanız sizin çoluğunuzu çocuğunuzu böyle yapacağım, evinizi basacağım, bomba atacağım diyerek tehdit ediyor. Bunun yüzünden 5 kere iş değiştirdim, 2 kere ev değiştirdim.

‘İLLA GEÇİP BENİ BİR YERDE KATLETMESİ LAZIM…’

Bana hesap açıp sosyal medyadaki adamlara satışa sunmuş beni resmen. İlla geçip beni bir yerde katletmesi lazım ya da benim onu öldürmem lazım. O zaman bunu adam yerine koyacaklar. Bulunsun yani artık bu adam bugünkü yaşadığım son olsun. İşyerine beni çağırıp da seni kocan yüzünden işten çıkarıyoruz demeleri son olsun artık gerçekten bitsin. Bıktım artık yoruldum.”

