Eski hemşireden "bu kadar da olmaz" dedirten hareket! Görüntülü görüşmede testisler...

Şimdinin OnlyFans yıldızı eski hemşire hayranlarından biriyle görüntülü görüşme sırasında fark ettiği değişiklik hayranının hayatını kurtardı. Adamın cinsel organındaki değişikliği fark ettikten sonra doktora gitmesi yönünde tavsiyede bulundu. Doktora giden adamı testis kanseri teşhisi konuldu.

Hemşireyken işini bırakan Belle Grace, şimdi yetişkin platformunda ayda 50 bin sterlin kazanıyor. Çok az insanla platform üzerinden canlı görüştüğünü belirten Grace, bu hayranıyla iki yıldır düzenli şekilde görüntülü görüşme yaptığını anlattı.

DOKTORA GİTMESİNİ TAVSİYE ETTİ

Grace, “Bir testisin yaklaşık olduğunu fark ettim. Diğerinden 4 kat daha büyük ve ona her zaman bu kadar büyük olup olmadığını sorduğunda, 'evet, her zaman diğerinden çok daha büyüktü' yanıtını verdi” dedi. Bir süre Grace’in sözlerine kulak asmayan adam sonrasında pes edip doktor kontrolüne gitti. Testisinin boyutunun kansere bağlı olduğu ortaya çıktı.

TESTİS KANSERİ NEDİR?

Genellikle genç yaştaki erkeklerin sağlığını tehdit eden testis kanserinin görülme sıklığı gün geçtikçe artmaktadır. Testis kanseri nadir görülen kanser türlerinden biri olsa da 20-35 yaş arasındaki erkeklerde en sık ortaya çıkan kanser türüdür.



