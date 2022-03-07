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Eski İngiliz deniz piyadesi askerler Ruslara karşı savaşmak için Ukrayna'da

07.03.2022 00:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı işgal harekatı 12. gününe girerken, yurt dışından ise 20 bin kişinin savaşa katılmak için Ukrayna'ya geldiği belirtildi. İngiliz eski Kraliyet deniz piyadesi askerler, Rus kuvvetlerine karşı savaşmak için Ukrayna'ya doğru harekete geçti. Ukrayna güçlerine katılmak isteyen bir eski İngiliz asker "Bu, üçüncü dünya savaşının başlangıcı, öylece oturup izleyemezsiniz" dedi.

Eski İngiliz deniz piyadesi askerler Ruslara karşı savaşmak için Ukrayna'da

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna'ya yardım için yabancı gönüllü savaşçıların geleceğini, ilk kafilenin ülkeye ulaşmak üzere olduğunu bildirmişti. Ruslara karşı savaşmak için Ukraynalı siperlere gidenler arasında eski askerler de var.

"ÖYLECE OTURUP BEKLEYEMEZSİN"

İngiliz eski Kraliyet deniz piyadeleri Ukrayna’ya doğru yola çıktı. Ukrayna basını da eski İngiliz askerlerinin fotoğrafını yayınladı.

Polonya sınırında Kiev'e gidecek treni beklerken gazetecilerin soruları yanıtlayan eski İngiliz asker, "Bu, üçüncü dünya savaşının başlangıcı, öylece oturup izleyemezsiniz. Kendimi yardıma gelmeye mecbur hissettim" diye konuştu.

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İNGİLİZ KRALİYET DENİZ PİYADELERİ HAKKINDA

İngiliz Kraliyet deniz piyadeleri, 1755 yılında Kraliyet Donanması'nın piyade gücü olarak kuruldu.

Son derece uzmanlaşmış ve uyarlanabilir elit hafif piyade kuvveti olarak Kraliyet Deniz Piyadeleri, dünya çapında hızlı konuşlanma için eğitildi. Bu askerler çok çeşitli tehditlerle başa çıkma yeteneğine sahip. Kraliyet Deniz Piyadeleri, tüm ortamlarda ve iklimlerde çalışır, ancak amfibi savaş , kutup savaşı, dağ savaşı , seferi savaş ve Birleşik Krallık'ın Hızlı Tepki Kuvvetlerine bağlılığı konusunda özel uzmanlık ve eğitim verilir.

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Rusya Ukrayna
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