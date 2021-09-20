Eski İsrail Başbakanı Netanyahu, Biden ile alay etti

Netanyahu, Facebook sayfasında paylaştığı görüntüde, 27 Eylül'de Beyaz Saray'da yapılan Biden-Bennett görüşmesine gönderme yaptı.

BAŞINI ÖNE EĞMESİ VE GÖZLERİNİ KAPAMASI DİKKAT ÇEKTİ

Görüntüde, "Biden'ın görüşmede çok dikkatli olduğunu gördüm." ifadesini kullanan Netanyahu'nun başını öne eğmesi ve gözlerini kapatması dikkati çekti.

In latest Facebook Live appearance, Bibi mocks Biden for falling asleep in [doctored videos of] his meeting with Bennett pic.twitter.com/Fk1r2Kb04W — Jacob Magid (@JacobMagid) September 19, 2021

İsrail basını bu hareketle Netanyahu'nun, Bennett ile yaptığı görüşmede Biden'ın uyukladığı yönündeki iddialara gönderme yaptığını yazdı.

GERİ ADIM ATTI

Haberin ardından Netanyahu'nun partisi Likud'dan yapılan açıklamada, eski başbakanın Biden'ı değil Bennett'i eleştirdiği savunuldu.

Likud milletvekillerinin başını çektiği çok sayıda İsrailli, Bennett ile yaptığı görüşmede Biden'ın uyukladığı iddia edilen görüntüyü sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı.

İsrail basını, Biden'ın görüşme sırasında uyuklamadığını, söz konusu görüntünün montajlandığını yazmıştı.

Kaynak: AA

