Eski kabine üyelerine Meclis'te önemli görev! Seçim sonrası merak ediliyordu... İşte komisyon başkanlıklarına gelen isimler

14 Mayıs seçimleri öncesi eski Kabinede yer alan bazı bakanlar AK Parti'den milletvekili adayı olmuştu. Seçimlerin ardından Meclis'e girerek milletvekili olan ve yeni Kabinede yer almayan o isimlere TBMM'de yeni görevler verildiği öğrenildi. İşte eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eski Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve diğer isimlerin Meclis'teki yeni görevleri...

14 Mayıs'ta gerçekleşen 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde, bundan önceki Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin 16 üyesi, AK Parti'den milletvekili seçilmişti. Yeni Kabinede yer almayan o isimlerden olan; Bekir Bozdağ Şanlıurfa, Derya Yanık Osmaniye, Vedat Bilgin Ankara 2. Bölge, Murat Kurum İstanbul 1. Bölge, Mevlüt Çavuşoğlu Antalya, Fatih Dönmez Eskişehir, Mehmet Muharrem Kasapoğlu İzmir 1. Bölge, Nureddin Nebati Mersin, Süleyman Soylu İstanbul 2. Bölge, Mahmut Özer Ordu, Hulusi Akar Kayseri, Mustafa Varank Bursa 2. Bölge, Vahit Kirişci Kahramanmaraş, Mehmet Muş Samsun, Fuat Oktay Ankara 3. Bölge, Adil Karaismailoğlu Trabzon Milletvekili olarak Meclis'te yerini almıştı.

TBMM Genel Kurulunda 28'inci dönemde komisyonlarda görev alacak üye seçiminin ardından komisyon başkanları seçildi. Milletvekili olan Fuat Oktay ve 9 eski bakan komisyon başkanı olarak seçildi.

SOYLU, VARANK, KURUM VE AKAR...

TBMM'nin yeni döneminde milletvekili olan ve yeni Kabinede yer almayan bazı isimlere Meclis'te yeni görevler verildi.

AK Parti'den Ankara Milletvekili Fuat Oktay Dışişleri Komisyonu, eski bakanlardan İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu İçişleri Komisyonu, Kayseri Milletvekili Hulusi Akar Milli Savunma Komisyonu, İstanbul Milletvekili Murat Kurum Çevre Komisyonu, Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu, Ordu Milletvekili Mahmut Özer Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu, Samsun Milletvekili Mehmet Muş Plan ve Bütçe Komisyonu, Ankara Milletvekili Vedat Bilgin Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu, Bursa Milletvekili Mustafa Varank Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu, Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişci ise Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu Başkanı seçildi.

Ayrıca, AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel Adalet Komisyonu, Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt Anayasa Komisyonu, Kocaeli Milletvekili Veysel Tipioğlu da Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu başkanlığına seçildi.



