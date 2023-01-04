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Eski koca dehşet saçtı! Eve gelip kurşun yağdırdı: 1 ölü, 1 yaralı

04.01.2023 22:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde boşandığı eşinin evine gelen bir şahıs ile eski kayınbiraderi arasında tartışma çıktı. Saldırgan şahsın ateş etmesiyle eski kayınbirader hayatını kaybederken, eski eşinin evlendiği kocası da silahla ağır yaralandı.

Eski koca dehşet saçtı! Eve gelip kurşun yağdırdı: 1 ölü, 1 yaralı

İstanbul Ümraniye'de boşandığı eşinin yeniden evlenmesine sinirlenen şahıs, eski eşinin evini bastı. Saldırganın tabancayla vurduğu eski kayınbiraderi hayatını kaybetti, eski eşinin evlendiği kocası da ağır yaralandı.

SİLAHLA DEFALARCA ATEŞ ETTİ

Olay, Ümraniye Altınşehir Mahallesi Yeni Filiz Sokak üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi henüz öğrenilemeyen bir saldırgan, boşandığı karısının Ümraniye’deki evine gelerek, eski karısının yeni evlendiği M.P ve boşandığı eşinin ağabeyi N.Z’ye kurşun yağdırdı.

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Kurşunların hedefi olan M.P ağır yaralandı. Kadının ağabeyi N.Z. hayatını kaybetti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan M.P’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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Saldırgan eski koca ise karakola giderek teslim oldu. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. (İHA)

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cinayet Ümraniye

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